W czwartek 7 grudnia generał Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska komendanta głównego policji. Z ustaleń TVN24 wynika, że na tym stanowisku w najbliższym czasie zastąpi go generał Mariusz Dąbek, który przez kilka lat - zanim Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę - kierował małopolskim garnizonem policji.

Zobacz wideo Gen. Rapacki: Myślę, że gen. Szymczyk chce, żeby wyjaśniono zdarzenie z granatnikiem

Nieoficjalnie: Mariusz Dąbek zostanie nowym komendantem głównym policji

Od kilku tygodni trwały dyskusje dotyczące możliwych kandydatów na następcę gen. Jarosława Szymczyka. Wśród nich znalazł się między innymi generał Michał Domaradzki, były szef stołecznej policji, który po objęciu władzy przez PiS także został odwołany ze stanowiska. Zwycięska miała okazać się jednak kandydatura 52-letniego Mariusza Dąbka, który od 2012 do 2016 roku pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. To właśnie on, według niezależnych źródeł TVN24 ma rozpocząć pełnienie funkcji komendanta głównego policji.

Cywil ma zostać szefem polskiej policji

Mariusz Dąbek pochodzi z Chrzanowa. Tam też w 1991 roku rozpoczął służbę w komendzie powiatowej w pionie dochodzeniowo-śledczym. W późniejszym czasie pracował w wydziale przestępczości gospodarczej (1994–1999) oraz w zespole kadr i szkolenia (1999). Następnie przeniósł się do komendy miejskiej Policji w Krakowie, gdzie był specjalistą w sekcji ruchu drogowego. W 2000 przeszedł do służby w komendzie wojewódzkiej Policji w Krakowie, a po 12 latach stanął na jej czele. Został odwołany ze służby 1 lutego 2016, po dojściu do władzy PiS.

Z uwagi na wystąpienie z szeregów policji, Mariusz Dąbek będzie trzecim w historii komendantem głównym, który nie ma statusu funkcjonariusza. Wcześniej jako cywile policją kierowali generał straży Granicznej Marek Bieńkowski (między 2005 a 2007 rokiem) oraz jego późniejszy następca prokurator Konrad Kornatowski.

Mroczek: W najbliższych dniach będziemy powoływali nowe kierownictwo polskiej policji

W poniedziałek (18 grudnia) podczas rozmowy w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie powołany komendant główny i trzech jego zastępców. - Przed trzecim stycznia będzie nowe kierownictwo w polskiej policji - podkreślił Mroczek. Nie podał jednak konkretnych nazwisk. Zaznaczył za to, że dokładnemu badaniu zostanie poddana kwestia wybuchu granatnika, do którego doszło w połowie grudnia 2022 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji.