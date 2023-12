Rewolucja w mediach publicznych. Nieoficjalnie: To on ma zastąpić Samuela Pereirę w TVP Info

Informację o tym, że Paweł Moskalewicz będzie kierował TVP Info, Wirtualna Polska potwierdziła w trzech niezależnych źródłach. Ma on przejąć obowiązki po Samuelu Pereirze, który obecnie jest wiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Moskalewicz to były redaktor naczelny dwutygodnika "Forum", a także były zastępca redaktora naczelnego w "Rzeczpospolitej", "Przekroju" czy "Pulsie Biznesu". Pracował też w TVN24 i TVP Info.

Paweł Moskalewicz szefem TVP Info? Tak pisał o zmianach w mediach publicznych

Wp.pl zwraca uwagę, że Moskalewicz już na początku listopada na łamach "Polityki" opisał możliwe scenariusze zmian w TVP. "Jak naprawić TVP. Holecka i inni wciąż nadają na opozycję. Kiedy to się zmieni?" - brzmiał tytuł okładkowego artykułu. Pierwsza opisywana przez Moskalewicza koncepcja zakłada unieważnienie uchwałą "wybór pisowskich (lub wszystkich) członków Rady Mediów Narodowych" i powołanie nowych. Dziennikarz zwraca uwagę, że "uchwała, w odróżnieniu od ustawy, nie wymaga podpisu prezydenta". "Druga koncepcja odbicia mediów publicznych opiera się na uprawnieniach właścicielskich. PR, TVP i PAP należą w 100 proc. do Skarbu Państwa, a funkcję ich jednoosobowego właściciela pełni minister kultury. Może on zwołać Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), których jest jedynym i jednoosobowym uczestnikiem i na takim zgromadzeniu postawić medialne spółki w stan likwidacji" - pisze dalej Moskalewicz. Po postawieniu spółek w stan likwidacji możliwe byłoby wprowadzenie zarządów komisarycznych, a te przeprowadziłyby zmiany w mediach publicznych.

Trzeci scenariusz zakłada zmiany dokonane przez rady nadzorcze. Są one powoływane i odwoływane przez RMN i mają prawo zawieszać członków zarządów mediów publicznych. Moskalewicz podkreśla, że "to najmniej prawdopodobny scenariusz, przedłużający i komplikujący całą operację", choć możliwy "z pewnych powodów formalnych". "Wreszcie, minister jako jednoosobowe WZA mógłby spróbować wymienić radę nadzorczą, ignorując Radę Mediów Narodowych i wykonując uprawnienia właścicielskie. Sprawa na pewno trafiłaby do sądu, który musiałby rozstrzygnąć, czy oddanie RMN kompetencji w zakresie powoływania władz mediów publicznych było zgodne z prawem" - czytamy.

Moskalewicz przekonuje, że twierdzenie, jakoby "przestawienie wajchy na uczciwy i obiektywny przekaz" może być w krótkim terminie trudne, jest mitem. "Doświadczenie poprzednich zmian władzy w mediach publicznych pokazuje, że zawsze odbywało się to szybko i skutecznie" - pisze i podkreśla, że "praktyczny wpływ na wygląd i przekaz anteny ma grupa mniej niż 10 proc. pracowników". A wymienienie ich - według Moskalewicza - jest możliwe w ciągu 24 godzin. Dziennikarz konkluduje, że koalicja ma narzędzia, by przejąć i naprawić media publiczne, choć są one "na granicy prawa".

Ewakuacja gwiazd TVP

Po tym, jak okazało się, że PiS po wyborach może stracić władzę, zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień, iż pracownicy TVP ewakuują się z telewizji publicznej. W piątek Wirtualna Polska podała nieoficjalnie, że z pracy odchodzi Miłosz Kłeczek. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych pracowników państwowej stacji telewizyjnej miał złożyć wypowiedzenie, tym samym idąc w ślady innych pracowników "Wiadomości", takich jak Danuta Holecka, Bartłomiej Graczak, Damian Diaz czy Karol Jałtuszewski.

Miłosz Kłeczek zaprzeczył jednak medialnym doniesieniom ws. daty swojego odejścia z pracy w Telewizji Polskiej (16 grudnia). - Zamierzam wraz z moimi kolegami i koleżankami do końca walczyć o jej dobre imię - mówił w rozmowie z wPolityce.pl. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - dodał.

Na początku grudnia Samuel Pereira w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zapewniał, że zostaje w TVP. - Nigdzie się nie wybieram - stwierdził.

