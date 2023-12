Media: W Warszawie spotkają się szefowie CIA i Mossadu z premierem Kataru

W poniedziałek szef CIA ma się spotkać z szefem Mossadu i z premierem Kataru. Do spotkania ma dojść w Warszawie - podaje portal Axios. Spotkanie ma dotyczyć izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons