Portal Wirtualne Media dowiedział się, że operatorzy koczują przy wejściach do warszawskich siedzib Telewizji Polskiej z kamerami wycelowanymi w drzwi. Jak przekazano, pracownicy TVP czekają na pojawienie się tam menedżerów powołanych przez nowego ministra kultury. Ich przybycie miałoby być transmitowane na żywo w TVP Info. Wiadomo, kto podjął taką decyzję.

TVP chce "przekonywać widzów, że następuje bezprawne przejęcie kontroli" nad stacją?

Dziennikarze poinformowali, że 16 i 17 grudnia operatorzy byli obecni całą dobę w centrali Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza oraz w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy placu Powstańców. Dodatkowo inne osoby miały dyżurować tam przez kilka godzin.

Portal Wirtualnemedia.pl wyjaśnił, dlaczego TVP chce przeprowadzić transmisję z przyjazdu nowych menedżerów. Podkreślono, że po przejęciu obowiązków dotychczasowego prezesa Telewizji Polskiej przez nominata nowej władzy, upłynie kilka godzin, zanim odwołani zostaną dyrektorzy poszczególnych jednostek. "W tym czasie stacja będzie jeszcze mogła przekonywać widzów, że następuje bezprawne przejęcie kontroli nad TVP" - czytamy.

Transmisja na żywo z przejęcia władzy w TVP. Decyzję podjął Michał Adamczyk

Dziennikarze ustalili, że decyzję o przygotowaniu transmisji z przejęcia władzy w TVP podjęło kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dyrektorem TAI jest Michał Adamczyk, jego zastępcy to Samuel Pereira i Marcin Tulicki. Jak podkreślono, operatorzy zostali wysłani do siedzib TVP kilka dni temu, ponieważ szefostwo TAI spodziewało się, że do zmian w Telewizji Polskiej mogło dojść jeszcze w ubiegłym tygodniu.