Europoseł Lewicy Łukasz Kohut był 17 grudnia gościem programu "Strefa Starcia" na antenie TVP Info. Na początku programu między politykiem a prowadzącym Miłoszem Kłeczkiem doszło do ostrej wymiany zdań. Doszło do tego, gdy Kohut nazwał Kłeczka "funkcjonariuszem PiS-u".

Ostra wymiana zdań na antenie TVP Info. Łukasz Kohut do Kłeczka: Pan, funkcjonariusz PiS-u

Miłosz Kłeczek w trakcie trwania programu zapytał europosła Łukasza Kohuta o zaufanie, jakim darzą Donalda Tuska Polacy. - Tak duży odsetek Polaków, który nie ufa nowemu premierowi na starcie tej drogi, jest zaskakujący, ale wydaje się, że to obciąża całą koalicję Tuska, w której także jest Nowa Lewica. Czyli Polacy nie wierzą w sprawczość, w realizację obietnic wyborczych? - pytał Kłeczek.

- 15 października Polacy, 11,5 mln osób zagłosowało za koalicją obywatelską (...) Rozumiem, że teraz pan funkcjonariusz PiS-u, redaktor Kłeczek, kolejny raz przeczytał piękny przekaz partyjny (...) - skomentował wypowiedź Kłeczka Kohut. Pracownik TVP nie pozostał mu dłużny i natychmiast odpowiedział.

- Pan mnie atakuje personalnie, mówi pan o mnie "funkcjonariusz". Przyzwyczailiśmy się już do tego, że mówicie na dziennikarzy TVP funkcjonariusze. Nie ma pan argumentów, nie jest pan merytoryczną osobą, nie wie pan, jak odnieść się do tego, co powiedziałem, nie umie pan odpowiedzieć na pytanie, to mówi pan, że jestem funkcjonariuszem - stwierdził Kłeczek.



- Mówi pan, że ten program dzieli Polaków, ale pan do niego przychodzi. Ludzie chcą, żeby TVP funkcjonowała, został zorganizowany protest w obronie telewizji, szkoda, że pana tam nie było, bo na pewno godnie by pana tam powitano - dodał. Wówczas Kohut zwrócił uwagę, że przez osiem lat dochodzi do podziału Polaków "przez takie programy jak te".

- Przychodzę, żeby odkłamywać te bzdury, podobnie jak w kampanii wyborczej przyszedłem do pana. (...) Ludzie chcą rzetelnej, obiektywnej telewizji publicznej - kontynuował Kohut. - Jeżeli ja jestem funkcjonariuszem, to stoję na straży rzetelnej informacji dla obywateli. Pan jest funkcjonariuszem partyjnym, bo pan należy do partii oficjalnie. Ja nie należę do partii - odparł mu Kłeczek.



Wówczas Kohut zwrócił uwagę, że w czasie wyborów 11,5 mln Polaków "pokazało czerwoną kartkę" partii rządzącej i pracownikom TVP. - Jeżeli komuś pokazano czerwoną kartkę, to panu i pana kolegom. Lewica zdobyła pół miliona głosów mniej niż cztery lata temu - odpowiedział mu Kłeczek. Prowadzący zaczął też drwić z polityka, że mimo niechęci do TVP nadal przychodzi do jej programów.

Miłosz Kłeczek odchodzi z TVP? "Wyjdę jako ostatni"

Przypomnijmy, według nieoficjalnych informacji pracownik telewizji publicznej Miłosz Kłeczek miał planować odejście z TVP - podawała Wirtualna Polska. Jednak on sam zaprzecza tym doniesieniom. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - oświadczył Kłeczek w rozmowie z portalem wPolityce.pl.