W piątek 15 grudnia ministerstwo obrony narodowej przekazało, że Władysław Kosiniak-Kamysz zlikwidował podkomisję zajmującej się katastrofą smoleńską, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. - Podjęliśmy decyzję, że komisja zwana komisją Antoniego Macierewicza przestaje działać natychmiast. Chciałbym przekazać, że dziś członkom podkomisji oraz przewodniczącemu zostają cofnięte wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia - poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk. "Gazeta Wyborcza" opisała, co kilka godzin po ogłoszeniu tej decyzji Antoni Macierewicz, który był przewodniczącym podkomisji, robił w jej siedzibie.

Antoni Macierewicz był w siedzibie, której pilnowało wojsko. "Posiedział przy komputerze i poszedł"

Konferencja prasowa, na której poinformowano o likwidacji komisji smoleńskiej, rozpoczęła się w piątek o godzinie 13.30. Wcześniej, bo już około godz. 12, wojsko zaczęło pilnować budynku Garnizonu Warszawskiego przy ulicy Kolskiej 1 w Warszawie, gdzie podkomisja miała swoją siedzibę. Żołnierze sprawdzali, kto wchodzi do znajdujących się tam pomieszczeń. Tego dnia pojawiła się tylko jedna osoba - był to Antoni Macierewicz.

Macierewicz przyszedł do budynku przy ulicy Kolskiej około godz. 16. Znający kulisy sprawy rozmówca "Gazety Wyborczej" powiedział, co robił tam polityk PiS. - Posiedział trochę przy komputerze i poszedł - poinformował. Dziennikarze podkreślili, że w ostatnim czasie w siedzibie podkomisji stale przebywała jedynie sekretarka. Żaden z 21 członków zespołu nie miał obowiązku regularnego przychodzenia do pracy, mimo że podległa MSWiA Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego nadal płaciła im za pracę na rzecz podkomisji.

Likwidacja podkomisji smoleńskiej. Macierewicz: Decyzje Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne

Antoni Macierewicz skomentował decyzję o likwidacji jego podkomisji. - Podkomisja ds. zbadania katastrofy smoleńskiej będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 r., a decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne. Dlatego zapewne nie dostarczono nam żadnej informacji - stwierdził. Macierewicz dodał, że "w rzeczywistości stanowisko ministra Kosiniaka-Kamysza jest bezprawne", więc "w żadnej mierze on nie może wydawać mi decyzji skutkujących likwidacją podkomisji".

Inaczej sprawę przedstawił Cezary Tomczyk. Wiceszef MON przekazał, że Macierewicz oraz inni członkowie podkomisji mają czas na rozliczenie się z pobranego sprzętu i działań, które podejmowali, do 18 grudnia. Muszą oni również zdać wszystkie dokumenty związane z podkomisją. - Pan Macierewicz może zajmować się tylko tymi sprawami, które już za nami - podkreślił Tomczyk i zaznaczył, że polityk PiS "nie ma prawa, aby występować w imieniu podkomisji".

Jak jednak wynika z informacji Polsat News, w poniedziałek 18 grudnia o godz. 12 podkomisja Macierewicza miała wznowić obrady.