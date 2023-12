Na rynku w Izbicy (woj. lubelskie) stanęła szopka bożonarodzeniowa wykonana przez pracowników urzędu miasta. Część lokalnej młodzieży zorganizowała tam imprezę. Tańce ubranych na czarno, zakapturzonych nastolatków nagrano i opublikowano w internecie. Sprawę skomentował burmistrz Jerzy Lewczuk, który początkowo chciał podjąć kroki prawne, aby ukarać chłopców. Ostatecznie jednak zmienił zdanie.

Izbica. Burmistrz Jerzy Lewczuk chciał zgłosić organom ścigania występek nastoletnich "antychrystów"

12 grudnia pracownicy urzędu miasta skomentowali nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych. "Niestety, kilka dni temu w sieci ukazał się filmik pokazujący grupkę młodych ludzi tańczących w szopce. W internecie nic nie zginie, a nagrywanie i wstawianie filmików tego typu może nieść za sobą poważne konsekwencje. Szanowni Państwo, szopka bożonarodzeniowa jest postawiona dla mieszkańców naszego miasta i gminy, jak i wszystkich osób, które chcą ją zobaczyć. Znalazła się ona na rynku dzięki pracy wielu osób. Jest to symbol świąt Bożego Narodzenia. Nie niszczmy wielodniowego wysiłku wielu osób. Nie ośmieszajmy tego, co dla nas ważne" - apelowali w poście na Facebooku, o czym poinformował portal nowytydzien.pl.

Burmistrz Izbicy Jerzy Lewczuk nie spodziewał się, że młodzież "będzie kpiła" z szopki. "Co to za 'Antychrysta', proszę o pomoc w ich identyfikacji, zgłosimy do organów ścigania ten chuligański występek" - zapowiedział. Kilka godzin później post pracowników urzędu miasta oraz komentarze Lewczuka zostały usunięte.

"Szopka w szopce". Burmistrz Izbicy wybaczył chłopcom "młodzieńczą chęć zaistnienia"

Burmistrz przyznał w rozmowie z portalem supertydzien.pl, że "kiedy po raz pierwszy dowiedział się o sprawie, to wybuchł z wściekłości". - Rozumiem, że można mieć różne poglądy, czy być niewierzącym. Ale należy także uszanować uczucia innych osób, dla których te ozdoby zostały postawione i którzy chcą się nimi cieszyć. Należy uszanować także tradycję - zauważył.

Gdy emocje opadły, Jerzy Lewczuk inaczej spojrzał na incydent. - Moim zdaniem czyn ten nie wykazywał znamion ani obrazy uczuć religijnych, ani poczynione szkody nie potwierdzają, że możemy mówić o dewastacji. To była chyba taka młodzieńcza chęć zaistnienia w przestrzeni publicznej, pokazania się. Taka trochę "szopka w szopce". Postanowiłem zatem, że sprawa nie zostanie zgłoszona do żadnej ze służb - poinformował. Burmistrz liczy również na to, że nastolatkowie "nawrócą się".