Badania: Jeden czynnik w dzieciństwie sprawia, że później mocno chorujemy

- Są takie badania, które mówią, że jeśli już w dzieciństwie doświadczamy osamotnienia, to w dorosłości mamy tendencję do chorowania na choroby niedokrwienne związane z otyłością, nadwagą, niewłaściwymi wyrzutami insuliny. Samotność nas wielowymiarowo zubaża i na poziomie fizycznym, i psychicznym. Jest mnóstwo badań, które pokazują, jak ciężko chorujemy - powiedziała Marzena Mawricz w "Porannej rozmowie Gazeta.pl".

Samotność narastającym problemem współczesnych społeczeństw

Jak wskazano w raporcie "Samotność wśród osób 80+" Stowarzyszenia mali bracia Ubogich z maja br., dotychczasowe badania wskazują, że 40 proc. osób powyżej 60. roku życia to osoby samotne. "Samotność to jeden z narastających problemów współczesnych społeczeństw. Dotyka osób w różnym wieku, z różnych powodów i generalnie może mieć rozmaite oblicza. W przypadku osób najstarszych, których udział liczebny rośnie i będzie rosnąć, samotność może mieć swoją specyfikę wynikającą z fazy życia, stanu zdrowia i sprawności, ale także z tego, jak osoby te funkcjonują w kontekście relacji społecznych, rodzinnych, które również podlegają zmianom. Już dziś wiele najstarszych osób żyje samotnie, a tzw. singularyzacja starości może postępować wraz z kurczeniem się rodzin, migracjami młodszych pokoleń, niewchodzeniem w stałe związki czy ich rozpadem także na wcześniejszych etapach życia, co również zwiększa ryzyko samotności na stare lata. To, co zatem płynie z dzisiejszych opracowań na temat samotności seniorów można czytać także w kontekście nasilających się wyzwań na kolejne lata i dekady" - pisze komentarzu do raportu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego.

Z badania "Nigdy więcej samotności" opublikowanego pod koniec listopada br. wynika, że z samotnością zmaga się także aż 65 proc. osób z tzw. pokolenia Z, w wieku od 13 do 28 lat. Według autorów raportu połowa respondentów nie rozmawia o swoim osamotnieniu ani z rodziną, ani z rówieśnikami. Niemal 30 proc. wskazuje, że ma kłopoty z nawiązywaniem nowych znajomości, a co czwarta przebadana osoba deklaruje, że w sieci w celu "zabicia" samotności spędza ponad pięć godzin dziennie - wyniki badania omawia serwis naukawpolsce.pl.