Groźna wichura zmierza do Polski, uderzy przed świętami. "Najgroźniejszy incydent w tym roku"?

Pogoda gwałtownie zmieni się podczas przedświątecznego tygodnia za sprawą niżu atlantyckiego, który zajmie miejsce wyżu Fiona. Jak przekazali synoptycy z portalu fanipogody.pl, pomiędzy centrum niżu a wyżu różnica ciśnienia będzie wynosiła prawie 100 hPA. Doprowadzi to do powstania groźnych i silnych wichur.

Groźne wichury zmierzają do Polski. Żywioł może siać spustoszenie

Kontrast ciśnienia spowoduje, że już od niedzieli w Europie pojawi się wiatr przybierający prędkość 70-80 km/h. Pierwsza strefa żywiołu dotrze do Europy 21 grudnia pod postacią wichury na północy Wysp Brytyjskich, która ma potencjał, aby wywołać zniszczenia dachów budynków i połamać drzewa.

Najsilniejsza wichura uderzy pod koniec przyszłego tygodnia 22-24 grudnia. Siła wiatru w pasie od Wysp Brytyjskich, po Danię, północ Niemiec i Polski może osiągnąć na otwartym morzu 130-140 km/h. Natomiast na lądzie 22 grudnia mogą pojawić się porywy przekraczające nad Polską 110 km/h. Centrum głębokiego cyklonu znajdzie się między innymi na obszarze naszego kraju, co pokazuje model GFS na mapie WXCharts. Synoptycy przekazali, że to, co wydarzy się przed świętami Bożego Narodzenia "może być najgroźniejszym incydentem wiatrowym w tym roku w Polsce".

Żywioł może zostać sklasyfikowany jako orkan. Pojawią się również opady

Synoptycy z portalu dobrapogoda.pl poinformowali, że prognozy mogą ulec zmianie zarówno w kontekście osłabienia, jak i wzmocnienia się wichury, aż do wyklarowania dokładnych wyliczeń. Istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na prędkość wiatru, jest dokładna trajektoria przejścia cyklonu oraz obecność wiru troposferycznego. W wielu miejscach porywom wiatru będą towarzyszyć opady. Synoptycy przekazali, że jeśli potwierdzą się obecne prognozy, żywioł zostanie sklasyfikowany jako orkan.