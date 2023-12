Tragedia na jeziorze Wolickim. Odnaleziono ciało kajakarza

Zgłoszenie dotyczące wywróconego kajaka na jeziorze Wolickim policja otrzymała około godziny 14. Kom. Wioleta Burzych, oficerka prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Żninie, przekazała portalowi znin.naszemiasto.pl, że do poszukiwań skierowano policjantów, strażaków, a także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego i wodne pogotowie ratunkowe.

Tragedia w województwie kujawsko-pomorskim. Nie żyje kajakarz

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, po godzinie 20 dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że odnaleziono poszukiwaną osobę. - To ofiara śmiertelna - poinformował. W sobotnie popołudnie temperatura w powiecie żnińskim wynosiła od 3 do 6 st. C. Przyczyny tragicznego zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo.