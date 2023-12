"Miał wielokrotnie kopać i rzucać o podłogę" swoim psem. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Sprawa stosowania przemocy wobec zwierzęcia wyszła na jaw w połowie listopada bieżącego roku. Opolscy policjanci otrzymali sygnały, że na jednym z osiedli w Opolu (województwo opolskie) może dochodzić do znęcania się nad psem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe elektryczne radiowozy dla policjantów z Zielonej Góry i Świebodzina

Miał katować psa w windzie. Zdradziły go pozostawione odchody zwierzęcia

Ofiarą przemocy ze strony człowieka miała paść mała suczka w typie pinczera. Niepokój sąsiadów wzbudziły psie odchody pozostawione w windzie. "Według zgłoszenia mężczyzna miał wielokrotnie kopać i rzucać o podłogę drobną suczką" - podaje policja. O tym, że to efekt katowania psa, funkcjonariusze mieli dowiedzieć się za sprawą nagrań z monitoringu. Na podstawie wizerunku mężczyzny utrwalonego na materiałach wideo, funkcjonariusze wytypowali i zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim być 45-letni mieszkaniec Opola. Pod koniec listopada, podczas zatrzymania i procedury przeszukania jego mieszkania, ujawniono również "kilka porcji narkotyków".

Opole. Dozór policyjny dla podejrzanego o znęcanie się nad psem. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Mężczyzna trafił do jednostki policji, gdzie postawiono mu dwa zarzuty: znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem i posiadania środków odurzających. Teraz grozi mu kara do nawet pięciu lat pozbawienia wolności. W ramach środka zapobiegawczego 45-latek został objęty dozorem policyjnym. Pies został odebrany mężczyźnie i zbadany przez lekarza weterynarii. Następnie przekazano go w ręce zaufanej osoby, która zajmie się nim do czasu sądowego rozstrzygnięcia kwestii odebrania podejrzanemu praw do zwierzęcia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Opolu.