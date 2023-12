W piątek wieczór (15 grudnia) policja otrzymała niepokojące zgłoszenie. Według doniesień PAP wynikało z niego, że w gminie Chęciny (powiat kielecki, woj. świętokrzyskie) wydarzyła się rodzinna sprzeczka, która zakończyła się tragedią.

Chęciny. Rodzinna kłótnia ojca z synem doprowadziła do zabójstwa?

Do kłótni doszło między 48-letnim ojcem a 25-letnim synem. W pewnym momencie emocje eskalowały i młody mężczyzna miał sięgnął po nóż, a następnie zaatakować ojca. - Mężczyzna został zraniony w okolice klatki piersiowej, Mimo prób udzielenia mu pomocy, nie udało się uratować jego życia - powiedział PAP młodszy aspirant Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Policja zatrzymała syna podejrzanego o zabójstwo ojca. Sprawdzono jego trzeźwość

Policja zatrzymała 25-latka w domu od razu po pojawieniu się na miejscu zdarzenia. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura nadzoruje czynności, które są prowadzone na miejscu. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".