Synoptycy na bieżąco obserwują zmiany w wyliczeniach modeli pogodowych. Z najnowszych spostrzeżeń portalu dobrapogoda24.pl wynika, że w weekend od 16 grudnia na pogodę zacznie wpływać antycyklon Fiona, który przyniesie duży wzrost ciśnienia, a od przyszłego tygodnia między 17 a 19 grudnia Polskę zaskoczy anomalia temperatury.

Pogoda. Synoptycy zapowiadają anomalię temperatury w Polsce

Anomalia będzie charakteryzowała się wzrostem temperatury nawet o 5-8 stopni Celsjusza powyżej normy dla tej pory roku. Od niedzieli do wtorku nastąpi szczególne ocieplenie w Polsce, ponieważ termometry wskażą w wielu regionach co najmniej do 6-10 stopni, a lokalnie będzie cieplej nawet o 11-12 stopni. Adwekcja ciepłej masy powietrza polarnomorskiego może miejscami współwystępować z przelotnymi opadami deszczu.

Do Polski nadciąga ochłodzenie. Czy w święta spadnie śnieg?

Około 21-23 grudnia Polska ma wrócić do normy klimatycznej liczonej od początku miesiąca. Średnia temperatura przekroczy normę wieloletnią przed świętami Bożego Narodzenia o około 0,4 stopnia. Ochłodzenie od czwartku przewiduje również IMGW, który wskazał, że będzie on zdecydowanie chłodniejszy, a opady deszczu zmienią się w deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą wówczas od 2 stopni na północy do 6 stopni na południu. W nocy temperatura spadnie do 1-3 stopni.

Synoptycy z portalu fanipogody.pl precyzują, że dodatnie wartości utrzymają się w Polsce do przyszłego weekendu. Pogoda ma prawdopodobnie zacząć zmieniać się po 22 grudnia. Należy mieć na uwadze, że są to odległe prognozy, ale ostatnie wyliczenia wskazują, że świąteczny weekend będzie charakteryzował się możliwymi powrotami opadów śniegu.