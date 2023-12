Andrzej Duda w piątkowy wieczór 15 grudnia podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Spotkało się to z negatywną reakcją mediów założonych przez Tadeusza Rydzyka. Radio Maryja bez ogródek stwierdziło, że "cywilizacja śmierci odniosła sukces".

Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro. Radio Maryja: Metoda to podeptanie ludzkiej godności

Radio Maryja przytoczyło słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Pomaskiej, która zapowiedziała zakończenie "upokarzania dzieci rodziców, które są na tym świecie dzięki metodzie in vitro". "Nikt jednak nie upokarza dzieci, jak próbują to sugerować politycy Koalicji Obywatelskiej. Kościół wobec in vitro ma jednoznaczne stanowisko, ale nigdy nie odrzuca dzieci. Sprzeciw jest jednak wobec metody. Sposób przechowywania ludzkich istnień i sama metoda to podeptanie ludzkiej godności, a cel nie uświęca środków, poczęcie nie odbywa się w czasie aktu małżeńskiego, a w laboratorium" - stwierdziło w odpowiedzi Radio Maryja.

Radio Maryja krytykuje in vitro. Andrzej Duda pozostał obojętny na apele Kościoła

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się w piątek z prośbą do Andrzeja Dudy, aby ten nie podpisywał zmian w przepisach. "Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą 'produkcją' stanowiącą 'formę zawładnięcia życiem ludzkim'" - pisał między innymi w liście.

Andrzej Duda podpisał ustawę o in vitro. Radio Maryja cytuje Dzięgę: Odłącza się od pełnej wspólnoty z Kościołem

Po podpisaniu ustawy o in vitro Radio Maryja przytoczyło także słowa księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z listu duszpasterskiego w 2012 roku. Jak informowaliśmy, duchowny był oskarżany o brak odpowiedniej reakcji wobec księdza Andrzeja Dymera, który miał wykorzystywać seksualnie dzieci.

"Gdyby jednak ktoś z katolików świadomie podpisał się lub głosował za dopuszczalnością in vitro, także poprzez pokrętną formułę jego dofinansowania wbrew obowiązującym w Polsce zasadom prawa, niech pamięta, że występuje przeciwko godności osoby ludzkiej i przeciwko prawu Bożemu. Sam się wtedy odłącza od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim" - stwierdził Dzięga, cytowany przez Radio Maryja.



