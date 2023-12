Jak informuje beskidzki GOPR, w piątek koło godz. 14 ratownicy w trakcie rutynowego patrolu natrafili na szczycie Babiej Góry na leżącego w śniegu mężczyznę. "Poszkodowany był bliski utraty przytomności, w utrudnionym kontakcie, na granicy 3 stopnia hipotermii. Miał na sobie jedynie krótkie spodenki, cienką czapkę i rękawiczki oraz niskie buty" - czytamy.

Ratownicy zabezpieczyli termicznie mężczyznę, rozłożyli namiot ratunkowy i utworzyli punkt cieplny, w którym stopniowo ogrzewali go (własnym ciałem, dodatkową odzieżą, ogrzewaczami chemicznymi oraz ciepłymi napojami). Z pobliskiej miejscowości wyruszył ratownik z noszami SKED oraz ekwipunkiem wykorzystywanym do transportu osób w hipotermii. Następnie mężczyzna został przetransportowany do Zawoi Markowej, gdzie przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego.

Turysta znaleziony w hipotermii był morsem

Ratownicy podkreślają, że turysta wybrał się na Babią Górę w bardzo trudnych warunkach, przy obowiązującym II stopniu zagrożenia lawinowego, padającym śniegu i silnym wietrze. Z informacji uzyskanych przez ratowników wynika, że turysta był doświadczonym morsem - kompletował w tym stylu szczyty górskie od dłuższego czasu, był już też wcześniej na Babiej Górze. W działaniach ratunkowych wzięło udział 15 ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR.

Pamiętajmy, że w górach zapanowała już na dobre zimowa aura. Trudne warunki panują również w Tatrach, gdzie obowiązuje II stopień zagrożenia lawinowego.