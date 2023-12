Pogoda. W sobotę zgniły wyż nad Polską. Będzie deszczowo i wietrznie. Są alerty IMGW

Pogoda w sobotę 16 grudnia, Jak przekazuje portal fanipogody.pl, Polska dostanie się przejściowo wraz z końcem tygodnia "w zasięg umacniającego się antycyklonu o imieniu Fiona, w którego centrum będzie nawet 1043-1046 hPa". Jak przekazuje serwis, "powinien on przybrać formę zgniłego wyżu". Jest to wyż, który pomimo wysokiego ciśnienia oraz niewielkiego wiatru charakteryzuje się dużym zachmurzeniem, opadami oraz gęstymi mgłami. Jak informuje serwis, w związku z nadciągnięciem nad Polskę wyżu, w obszarach podgórskich spodziewać się można "morza chmur i mgieł".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy faktycznie powinniśmy się cieszyć z łagodnych i krótkich zim?

Prognoza pogody. Sobota 16 grudnia. Będzie pochmurno, deszczowo i wietrznie

W dzień trudno będzie dostrzec zza chmur słońce. Zachmurzenie w całym kraju będzie na ogół duże, na północnym wschodzie całkowite. "Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie początkowo także deszczu ze śniegiem, a lokalnie możliwy jeszcze deszcz marznący powodujący gołoledź" - ostrzegają w swojej prognozie synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opadów śniegu spodziewać się można w Karpatach i na Pogórzu Karpackim. Nie będą one jednak duże - przyrost pokrywy może wynieść maksymalnie do 5 centymetrów.

Jak przekazuje IMGW, w sobotę pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Temperatura w całym kraju będzie sięgała wartości dodatnich. Od maksymalnie 1 st. C na najdalej wysuniętych na południe i wschód krańcach kraju. Jeszcze cieplej, bo około 5 st. C w centrum. Najcieplej, bo do ok. 7 st. C będzie na zachodzie i nad morzem. Jedynie w rejonach podgórskich Karpat słupki rtęci mogą wskazać około 0 st. C.

"Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północy kraju w porywach do 60 km/h, a nad morzem wzmagający się do dość silnego i w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h; możliwe zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzegają synoptycy IMGW. Dla najbardziej wysuniętych na północ krańców kraju pojawiły się żółte alerty IMGW przed silnym wiatrem. W sobotę ok. godz 8.00 obejmowały one województwa zachodniopomorskie i pomorskie (powiaty: koszaliński, sławieński, słupski, lęborski, wejherowski i pucki).

IMGW ostrzega także przed wezbraniami na rzekach. W sobotę wydano alerty trzeciego stopnia dla zlewni Orla w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Z kolei alerty drugiego stopnia obowiązują dla zlewni: Widawa (dolnośląskie, wielkopolskie), Wierna Rzeka (świętokrzyskie), a także Tanew (lubelskie, podkarpackie), Lubaczówka (podkarpackie), Szkło (podkarpackie) i Huczwa (lubelskie).

Pogoda na niedzielę 17 grudnia

W nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę pogoda będzie bardzo podobna do tej z soboty. Zachmurzenie będzie całkowite lub duże - tylko na południu mogą pojawić się większe przejaśnienia. "Okresami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem oraz przejściowo możliwe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź" - ostrzegają synoptycy IMGW. W górach może pojawić się śnieg. Na zachodzie zaś mogą miejscami występować mgły powodujące ograniczenie widzialności do 400 m.

Temperatura w nocy będzie jedynie nieznacznie różniła się od tej za dnia. Minimalnie od 2 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie kraju, zaś w rejonach podgórskich Karpat od -2 do 1 st. C. "Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, a nad morzem wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h; możliwe zawieje i zamiecie śnieżne: - przekazuje IMGW.