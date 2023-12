W Gorzowie jak w Łodzi. Rozebrali kostkę wokół zaparkowanego samochodu. Zdjęcie podbija internet

W listopadzie do sieci trafiło zdjęcie zabetonowanego samochodu w Łodzi. Tym razem popularny staje się pojazd, który sfotografowano przy ul. Składowej w Gorzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Różyk o polityce klimatycznej: Przez ostatnich osiem lat działo się dużo złych rzeczy

W Gorzowie jak w Łodzi. Rozebrali kostkę wokół auta

Od 12 grudnia trwa remont ul. Składowej w Gorzowie. Jednakże jeden z samochodów nie został zabrany przed rozpoczęciem prac. "Robotnicy zajęli się rozbiórką kostki polbrukowej z parkingu, ale napotkali na przeszkodę. Na środku parkingu stał peugeot, więc rozebrana została kostka wokół zaparkowanego auta" - opisuje portal gorzowianin.com. Samochód posiada tablice rejestracyjne ZGR, co może wskazywać, że jego właściciel pochodzi z powiatu gryfińskiego w województwie zachodniopomorskim.

Osobówka najprawdopodobniej stoi zaparkowana w tym miejscu od dłuższego czasu. Lokalny portal sfotografował karteczkę, która znajduje się za wycieraczkami. "Uwaga! Od dnia 12.12.2023 planowana jest rozbiórka parkingu. Prosimy o nieparkowanie aut" - czytamy.

Zdjęcie samochodu opublikowało między innymi Radio Plus Gorzów na swoim profilu na Facebooku. "Gorzów pozazdrościł Łodzi" - czytamy we wpisie. "Właściciel auta ten sam co w Łodzi?" - zażartowała w komentarzu jedna z internautek.

Łódź. Zdjęcie zabetonowanego auta podbiło internet

Przypomnijmy, sprawa słynnego już pojazdu zaparkowanego na objętej remontem ul. Legionów w Łodzi została nagłośniona za pośrednictwem Facebooka przez LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Na początku listopada na profilu zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania, na których widać jak budowlańcy zabezpieczają samochód, a następnie wylewają dookoła beton.

Z treści postów wynikało, że straż miejska została poinformowana o pojeździe pozostawionym w sposób uniemożliwiający remont drogi. "Straż miejska była rano i wlepiła tylko mandat. Przecież jest możliwość odholowania samochodu lub znalezienia kierowcy" - pisano pod jednym ze zdjęć. W związku z koniecznością wykonania zakontraktowanej pracy budowlańcy zabezpieczyli teren dookoła auta, przykryli je folią, a ulicę zalali betonem. - Sytuacja nie wpływa w żaden sposób na jakość remontu. Musi on skończyć się do końca bieżącego roku - komentował Paweł Śpiechowicz, specjalista ds. komunikacji w Urzędzie Miasta Łodzi w rozmowie z Polsat News.

Zabetonowany samochód szybko stał się popularny w internecie - był materiałem do tworzenia licznych memów czy parodii. Na żywo zyskał natomiast status atrakcji turystycznej dla przechodniów i rowerzystów. Z całej sytuacji zażartowano nawet na facebookowym fanpage'u Łodzi. "Remont Legionów nabrał takiego tempa, że niektórzy nie zdążyli nawet przeparkować" - relacjonowano na LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Ostatecznie pojazd pod osłoną nocy zniknął z zabetonowanego miejsca.

***