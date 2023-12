Policjanci zatrzymali pięciu nastolatków, którzy podejrzani są o zniszczenie chanukowego świecznika i podpalenie flagi Izraela w centrum Wrocławia. Incydent został uchwycony przez kamery monitoringu, co pomogło dotrzeć do sprawców. Wszyscy zatrzymani to osoby nieletnie, w wieku od 15 do 16 lat.

