Polityk Konfederacji miał grozić wybuchem bomby w Sejmie. Został zatrzymany

"Jutro o godz. 16:01 w Kancelarii Sejmu wybuchnie BOMBA. Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie" - wpis o takiej treści pojawił się na koncie Jacka Ćwięki w portalu X. Wybuch bomby był zapowiedziany na moment, kiedy w Sejmie odbywała się powtórna uroczystość zapalenia świec chanukowych, z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, prezydium Sejmu, ministrów, posłów i członków społeczności żydowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o Braunie: Ten człowiek stanowi zagrożenie dla nas wszystkich

Wpis zniknął, ale udostępnił go aktywista Dawid Winiarski, który sprawę zgłosił policji. Ćwięka na Facebooku przekonywał, że to nie on dodał groźby. - Szczęść Boże. Szanowni państwo, jestem przed komisariatem policji miejskiej w Rzeszowie. Jestem tu, by zgłosić włamanie na moje konto twitterowe. Ktoś się włamał na moje konto i opublikował wpis sugerujący, że w Sejmie wybuchnie bomba. Nie byłem to ja. Ktoś w moim imieniu to opublikował po włamaniu na moje konto - stwierdził Jacek Ćwięka. - Chcę jasno powiedzieć: nie ma z tym nic wspólnego. (...) Sprawa jest bardzo dziwna, wygląda na to, że ktoś chce zniszczyć Konfederację - powiedział.

Rzeszowska policja potwierdziła Gazecie.pl, że polityk złożył zawiadomienie o włamaniu na konto.

W piątek wieczorem Wirtualna Polska podała, że Ćwięka został zatrzymany. Prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że mężczyzna przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ale nie usłyszał jeszcze zarzutów. Czynności z jego udziałem będą wykonywane w sobotę.

Antysemicki atak Brauna

We wtorek po południu Grzegorz Braun chwycił gaśnicę i zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Po tym zdarzeniu poseł został wykluczony z posiedzenia izby i zawieszony w prawach członka klubu Konfederacja. Sprawą zajmuje się również prokuratura.

Dwa dni później odbyły się ponowne uroczystości zapalenia świec chanukowych. To wówczas - według wpisu na koncie Ćwięki - miał nastąpić w Sejmie atak bombowy.

Jacek Ćwięka w ostatnich wyborach był kandydatem Konfederacji na senatora w okręgu obejmującym Rzeszów. Był współpracownikiem Grzegorza Brauna, a nawet szefem jego biura poselskiego. Do zdarzenia odniosła się rzeczniczka Konfederacji. "Pan Jacek Ćwięka nie jest działaczem Konfederacji oraz został wykluczony z Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania" - twierdzi Ewa Zajączkowska-Hernik.