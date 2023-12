W gabinecie nowego premiera Donalda Tuska znalazło się 17 ministrów i dziewięć ministerek. Na czele resortów stanęły między innymi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, czy Barbara Nowacka. Polityczki wywołały dyskusję opinii publicznej na temat feminatyw, których same na co dzień używają. Posłanki określają siebie "ministerkami" lub "ministrami", co nie podoba się wielu politykom. Swoje zastrzeżenia ma także były prezydent Bronisław Komorowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Różyk o polityce klimatycznej: Przez ostatnich osiem lat działo się dużo złych rzeczy

Komorowski: W konstytucji nie ma określenia "ministra". "Trochę ryzykują"

Bronisław Komorowski w piątek (15 grudnia) był gościem programu Radia Zet. Na antenie został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy dla niego szefowa resortu edukacji to "minister Nowacka", czy "ministra Nowacka". - Słucham tej dyskusji, czy ministra, czy ministerka, czy gościni, czy gościówa. Trudno powiedzieć - stwierdził. - Ja myślę w ten sposób: niech sobie mówią, jak chcą. Ja będę mówił po swojemu, tzn. tak, jak jestem przyzwyczajony, ale również w zgodzie z konstytucją - bo konstytucja nie używa żadnego określenia "ministra" czy "ministerka", tylko mówi: to jest funkcja ministra, tego ministra - podkreślił.

Były prezydent przyznał, że nowe ministerki w gabinecie Donalda Tuska mogą oczekiwać, by mówić do nich per "ministra", jednak obarczone jest to ryzykiem. - Jak same mówią np. w sytuacjach formalnych "jestem ministerką" (...) to trochę ryzykują, że ktoś powie, że składała przysięgę jako "ministerka", a w konstytucji jest "minister", to może to ślubowanie jest nieważne - powiedział.

Bronisław Komorowski o niekonstytucyjności feminatyw

Zdaniem Komorowskiego ministerki podejmują "ryzyko polityczne". - Ja bym uważał, że to, co można w języku codziennym kształtować na zasadzie obyczaju, także oczekiwań osób, które jakieś funkcje pełnią, to jedno, ja to szanuję. Nie używam, bo mam inne do tego podejście - podkreślił. - Ale tam, gdzie są sytuacje formalne, to jednak bym oczekiwał poszanowania zapisów konstytucyjnych. Nie można mówić, że popieramy konstytucję i się na nią powołujemy we wszystkich innych kwestiach, ale w kwestii nazewnictwa to już nie - zaznaczył były prezydent.

- Pamiętam wypowiedź pani Dulkiewicz, jak została prezydentem Gdańska. Ona powiedziała, że prosi, żeby do niej mówić "pani prezydent", bo tak jest w konstytucji, a nie "prezydentka" ani "prezydentówa" - podkreślił w Radiu Zet Bronisław Komorowski.

Ministra czy ministerka? Prof. Bralczyk wyjaśnia

W rozmowie z redakcją Gazeta.pl polski językoznawca i profesor nauk humanistycznych prof. Jerzy Bralczyk wyjaśnił, jak powinna wyglądać poprawna, żeńska wersja "ministra". - Tradycja polska, czyli pewien wzorzec słowotwórczy, daje nam pierwszeństwo w przypadku ministerki - podkreślił językoznawca.

Stanowisko to poparła także inna językoznawczyni Martyna F. Zachorska. "Przyjęła się 'ministra', choć jest niepoprawnie utworzona. 'Ministerka', forma zgodna z zasadami języka polskiego, nie zyskała aprobaty użytkowniczek i użytkowników. Możliwa jest jeszcze forma męska 'minister' lub 'pani minister'" - napisała na swoim profilu na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Ministra czy ministerka? Trwa publiczna dyskusja. Prof. Bralczyk wskazał "wzorzec słowotwórczy"