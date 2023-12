W TVP spór, a pracownice śpiewają kolędę. "Droga prosta zakrętów tyle ostrych ma" [WIDEO]

Według informacji Gazeta.pl, trwa bardzo ostry spór między prezesem TVP Mateuszem Matyszkowiczem a ekipą z Placu Powstańców: Michałem Adamczykiem (to szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP), Samuelem Pereirą (to dyrektor TVP Info i wiceszef TAI) i Marcinem Tulickim (kieruje "Wiadomościami"). Tymczasem... "Dziennikarze TVP Info śpiewają kolędy. Hej kolęda, kolęda!" - czytamy we wpisie Telewizji Publicznej.

Świąteczna atmosfera w TVP. "Droga prosta zakrętów tyle ostrych ma"

Klip miał swoją premierę w piątek (15 grudnia) tuż po godzinie 13:00. Kolędę zaśpiewały prezenterki TVP Info: Aleksandra Kostka, Marta Kielczyk, Agnieszka Oszczyk. "Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas. Gdy wszystko będzie jasne, i światła jakby więcej w nas..." - brzmią pierwsze wersy świątecznej piosenki.

W ubiegłym roku pracownicy TVP Info (m.in. Aleksandra Kostka, Małgorzata Opczowska, Anna Popek, Magdalena Ogórek czy Marta Kielczyk) zaśpiewali "Przybieżeli do Betlejem". Towarzyszyli im Góralscy Kolędnicy (Stanisław Karpiel Bułecka i Szymon Chyc).

Protest sympatyków TVP. Zabrakło Danuty Holeckiej

Przypomnijmy, 14 grudnia o godz. 16.00 na pl. Powstańców Warszawy zgromadzili się sympatycy TVP, którzy sprzeciwiają się zmianom, które zamierza wprowadzić w Telewizji Publicznej obecna władza.

Protest "w obronie mediów publicznych" zorganizował szef stołecznego klubu "Gazety Polskiej" Adam Borowski. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy stacji m.in. Miłosz Kłeczek, Samuel Pereira, Michał Rachoń, Michał Adamczyk czy Marcin Tulicki. Zabrakło Danuty Holeckiej.