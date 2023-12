Śmierć po policyjnej interwencji w Płocku. Prokuratura umarza sprawę

Do policyjnej interwencji doszło 20 grudnia 2020 r. w Płocku. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód, którego kierowca zlekceważył sygnalizację świetlną. Doszło do krótkiego pościgu. "Kierowca seata w trakcie podejmowanych w stosunku do niego czynności przez funkcjonariuszy był bardzo agresywny i arogancki. Miał bełkotliwą mowę i używał wulgaryzmów, a także groził policjantom. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i unikał badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu" - informowała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Według policji kierowca "szarpał się, kopał i uderzał policjantów, powodując u funkcjonariuszy urazy ciała, uszkadzając telefon i umundurowanie służbowe". Policjanci nie mogli zakuć mężczyzny w kajdanki, użyto gazu pieprzowego.

Razem z mężczyzną autem jechała kobieta i 1,5-miesięczne dziecko. "Pasażerka seata w trakcie czynności również była agresywna i wulgarna, zaatakowała funkcjonariuszy, za co usłyszała w płockiej komendzie zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz wymuszenie czynności urzędowych" - podawano w komunikacie.

Śmierć po interwencji policji w Płocku. Jest decyzja prokuratury

Mężczyzna w pewnym momencie zasłabł. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy. Zmarł po kilkudziesięciu godzinach w szpitalu w Płocku. Jak informowaliśmy, we krwi mężczyzny stwierdzono potem 3 promile alkoholu i amfetaminę. Biegli uznali, że przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia spowodowane ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową. Do owej niewydolności miało przyczynić się głównie to, że mężczyzna był pod wpływem narkotyku. W opinii biegli wspominali o asfiksji, czyli niedotlenieniu. Czynnikiem pogłębiającym niedotlenienie było użycie gazu pieprzowego. Jednocześnie potwierdzono, że śmierć nie była następstwem urazów, które powstały w wyniku zastosowania różnych środków przymusu bezpośredniego.

Prokuratura w połowie czerwca ubiegłego roku powołała biegłego, który na podstawie akt sprawy miał wydać kompleksową ocenę prawidłowości podejmowanych działań interwencyjnych. To biegły ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie, nie pochodzi z Płocka. Opinia wpłynęła ostatecznie w październiku tego roku. Jak przekazała portalowi Gazeta.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska, biegły stwierdził, że funkcjonariusze podczas interwencji zachowali się zgodnie ze sztuką policyjną. 7 grudnia prokurator wydał w związku z tym postanowienie o umorzeniu sprawy wobec braku znamion czynu zabronionego.