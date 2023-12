Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne na kolejne dni. Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi dotyczą północnej, wschodniej oraz południowej części Polski. Kiedy zaczną obowiązywać?

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk serdecznie powitany przez przywódców europejskich w Brukseli

Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed oblodzeniem, marznącymi opadami i silnym wiatrem

Według zapowiedzi synoptyków w piątek 15 grudnia oraz w nocy z piątku na sobotę pojawią się pierwsze opady marznącego deszczu, a także mżawka. Może to spowodować występowanie gołoledzi, co sprawi, że warunki na drogach będą wyjątkowo trudne. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącym deszczem wydano dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz dla wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują do 16 grudnia do godz. 7.30.

Synoptycy ostrzegają również przed silnym wiatrem, który w sobotę może się pojawić na północy kraju. Alerty pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem dotyczą powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalina, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od 16 grudnia od godz. 7.30 do 17 grudnia do godz. 7.30.

Silny wiatr pojawi się również 17 grudnia. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnej części Polski. Obowiązują one od niedzieli od godz. 7.30 do wtorku do godz. 7.30 w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne. Woda przekroczyła stany alarmowe

15 grudnia synoptycy IMGW wydali też ostrzeżenia hydrologiczne. W kilku miejscach woda w rzekach przekroczyła zarówno stany ostrzegawcze jak i alarmowe.

W województwie mazowieckim Bug przekroczył stany alarmowe. Ta sama sytuacja jest w województwach dolnośląskim i wielkopolskim - tam stany alarmowe przekroczyła Orla. W województwach dolnośląskim i małopolskim stany ostrzegawcze przekroczyły Barycz i zlewnia Sękówki.