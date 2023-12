Barbara Nowak nie będzie pełniła już obowiązków szefowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Została zdymisjonowana, o czym poinformowała w piątek (15 grudnia) ministerka edukacji Barbara Nowacka i wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. - Średniowiecze właśnie się skończyło (...) Cieszę się, że tu w Krakowie mamy przyjemność zakończyć ten czarny czas w oświacie - powiedziała Nowacka.

Barbara Nowak została zdymisjonowana. Kto ją zastąpi?

- W czasie kampanii wyborczej partie związana z Koalicją 15 października obiecywały ulgę polskiej szkole. A Małopolska jest absolutnie symboliczna, jeśli chodzi o kręcenie bata na szkoły i uczniów. Ale czarny czas dla szkół się skończył. Dziś podpisałam odwołanie pani kurator Barbary Nowak - poinformowała ministerka edukacji Barbara Nowak w Krakowie na konferencji zwołanej w Urzędzie Wojewódzkim. Jak zapowiedziała, nowy kurator oświaty zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Do czasu wskazania go, wyznaczona została osoba pełniąca te obowiązki - Gabriela Olszowska.

Dymisję Barbary Nowak wcześniej zapowiedzieli Barbara Nowacka i Bartłomiej Sienkiewicz. - Idą święta, ten szczególny, ciepły czas. Czas nadziei i prezentów. Już niedługo, i dzieci, i młodzież i pracownicy oświaty dostaną prezent. W Małopolsce, w Krakowie szczególnie. Szczegóły jutro o 11:30 w Krakowie. Wesołych świąt! - przekazali w mediach społecznościowych.

Do dymisji odniosła się już w mediach społecznościowych Barbara Nowak. "Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne" - napisała ministerka.

Barbara Nowak, kuratorka o skrajnie prawicowych poglądach

Barbara Nowak została powołana na stanowisko małopolskiej kuratorki oświaty w 2016 roku przez ówczesną ministerkę edukacji i nauki Annę Zalewską. Nowak od razu zapowiedziała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne". Popularność zyskała jednak nie dzięki "wychowaniu patriotycznemu", a kontrowersyjnym wpisom w mediach społecznościowych, szerzeniem dezinformacji i skrajnie prawicowym poglądom. Założyła m.in. organizację dla katolickich nauczycieli (którzy "widzą odchodzenie szkoły od edukacji klasycznej i podążanie za ideologiami neomarksistowskimi").

W listopadzie 2021 roku skrytykowała spektakl "Dziady" wystawiany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - skomentowała wówczas na Twitterze. Wpis przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego - bilety na spektakl wyprzedały się w błyskawicznym tempie.

W styczniu 2022 roku przekazała informacje niezgodne z naukową wiedzą. Podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem". Po tym incydencie wielu naciskało na MEiN, by ją zdymisjonować. - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - grzmiał ówczesny szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Mimo to Barbara Nowak wciąż piastowała swoje stanowisko i była aktywna w mediach społecznościowych. Z kolei w listopadzie 2023 roku wypowiedziała się na temat edukacji seksualnej. Jak stwierdziła, "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i je masturbuje". Swoje relacje oparła na "informacjach od nauczycieli stamtąd". Na jej słowa zareagowała ambasada Szwecji w Polsce.

12 grudnia Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, tuż przed swoim odejściem odznaczył Barbarę Nowak Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. "W swojej misji każdego dnia broni życia i praw najmłodszych, pokazując nam wszystkim, że najważniejsze są prawdziwe wartości, a nie mody i szkodliwe ideologie" - uzasadnił. Dwa dni później, 14 grudnia Pawlak przestał być RPD, a funkcję tę objęła Monika Horna-Cieślak, powołana pod koniec listopada przez Sejm. Odznaczenie Barbary Nowak było jedną z ostatnich decyzji Pawlaka jako Rzecznika Praw Dziecka.