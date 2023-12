Ewa Wanat nagrała przed śmiercią pożegnanie dla znajomych. "Nie mogę czekać. Wiem, że to już niedługo"

Ewa Wanat zmarła w środę 13 grudnia w Berlinie, gdzie mieszkała przez ostatnie kilka lat. Miała 61 lat. Odwaga i otwartość, które cechowały ją jako dziennikarkę, zachowała do końca. Była aktywna w mediach społecznościowych, komentowała rzeczywistość jeszcze miesiąc przed śmiercią. 21 listopada zamieściła na FB wpis, w którym prosi, by do niej nie dzwonić i nie pisać, nawet w drodze wyjątku. "Uszanujcie moją potrzebę świętego spokoju" - napisała. Ostatni post, 14 listopada wieczorem, opublikowała już Joanna Wanat. To nagranie Ewy, w którym - mając świadomość nadchodzącej śmierci - żegna się z przyjaciółmi i znajomymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk serdecznie powitany przez przywódców europejskich w Brukseli

Ewa Wanat pożegnała się ze wszystkimi. Jej bliscy opublikowali nagranie

"Andrzej Maszewski i Paweł Zabel dziękuję za przygotowanie pożegnania Ewy do publikacji…" - czytamy w opisie zamieszczonym przez Joannę Wanat, siostrę Ewy, na fejsbukowym profilu dziennikarki. "Moi drodzy znajomi i przyjaciele. Nagrywam wam taki filmik - zaczyna mówić Ewa, leżąc w szpitalnym łóżku. Widać, że mówienie sprawia jej trudność. - Chciałabym tylko powiedzieć, że dostałam diagnozę raka trzustki, już na bardzo zaawansowanym etapie, nieoperacyjnym. Właściwie to chyba skończę dość szybko tę opowieść, ponieważ bardzo ciężko jest mi mówić - mówi na nagraniu Ewa Wanat.

- Teraz jestem na ostatnim etapie, na oddziale paliatywnym. To jest w szpitalu daleko za Berlinem. Godzinę jedzie się z centrum. Bardzo chciałam wam wszystkim powiedzieć, którzy obdarzyliście mnie swoim zainteresowaniem i sympatią, i również krytyką, dającą takiego kopa po prostu do tego, żeby szperać, szukać, pracować, pisać. Wiem, że to już jest niedługo, dlatego nie mogę długo czekać, żebym mogła te parę słów powiedzieć. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo dały mi spotkania z wami w radio - powiedziała Ewa Wanat i podziękowała.

Ewa Wanat konsekwentnie zdejmowała z seksu piętno grzechu. "Piep*yć wstyd"

Ewa Wanat urodziła się w Poznaniu, gdzie studiowała, a następnie rozwijała swoją karierę jako dziennikarka i reporterka. Była tam związana z kultowym "Teatrem Ósmego Dnia". Tworzyła poznańskie Radio S, współpracowała z poznańskim oddziałem TVP, kierowała redakcją informacji i publicystyki w poznańskiej Telewizji WTK. W latach w 2003-2012 była redaktorką naczelną Radia TOK FM, współpracowała z wieloma mediami. Realizowała też reportaże i filmy dokumentalne dla TVP 1 i TVP2. Była niezwykłą i barwną osobą, pełną energii. Odważna w głoszeniu niepopularnych poglądów, stająca w obronie słabszych, dyskryminowanych, pomniejszanych. Otwarcie dzieliła się trudnymi doświadczeniami ze swojego życia, gdy wiedziała, że może to być ważne dla innych. No i oswajała w przestrzeni publicznej seks i radość z niego, zdejmowała z seksu piętno wstydu i grzechu. Przez lata prowadziła co tydzień (wspólnie z seksuologiem Andrzejem Depką) wieczorne audycje w radiu TOK FM "Kochaj się długo i zdrowo", napisała książkę o rewolucji seksualnej "Piep*yć wstyd". Była też współautorką książki "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie". Reportaże na ten temat pisała również dla "Wyborczej" i "Wysokich Obcasów".

Ewa Wanat wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz wolnych mediów

W 2013 roku została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi za "zasługi w działalności na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce". Ewa Wanat była zaangażowana i aktywna niemal do końca. Brała udział w manifestacjach w obronie sądów i praworządności w Polsce. Jeszcze 4 czerwca 2023 r. przyjechała z Berlina do Warszawy na manifestację w sprawie "lex Tusk". "Tak mnie Andrzej wczoraj wkurzył, że kupiłam bilety na 4 czerwca do Warszawy.. - pisała na FB. "Miałam nie jechać. Mówiłam sobie, a do czego ty tam Wanat jesteś potrzebna? Siedź w Berlinie na tyłku, zwłaszcza, że masz robotę. Poza tym tu taki piękny wiosenny chillout - pikniki, zwisanie nad kanałami, pływanie łódkami, wino, faceci i śpiew... Już się namaszerowałaś w życiu".