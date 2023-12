14 grudnia o godz. 16.00 na pl. Powstańców Warszawy zgromadzili się sympatycy TVP. Protest "w obronie mediów publicznych" zorganizował szef stołecznego klubu "Gazety Polskiej", Adam Borowski. Uczestnicy wydarzenia skandowali hasła poparcia dla TVP, sprzeciwiając się zmianom, które planuje wprowadzić w telewizji publicznej obecna władza.

Protest przed siedzibą TVP. Zabrakło Danuty Holeckiej

W zorganizowanym przez TVP wydarzeniu uczestniczyli pracownicy stacji m.in. Miłosz Kłeczek, Samuel Pereira, Michał Rachoń, Michał Adamczyk czy Marcin Tulicki.

- Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że przyszliście, za to, że bronicie Telewizji Polskiej - mówił do zgromadzonych Michał Adamczyk. Jak się okazało, w wydarzeniu nie uczestniczyła dotychczasowa szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka, choć z telewizją publiczną jest związana od 30 lat.

Przypomnijmy, prezenterka miała się pojawić w "Wiadomościach" na antenie TVP jeszcze we wtorek 12 grudnia. Tak się jednak nie stało i tego samego dnia prowadziła program "Minęła 20" na antenie TVP Info. Według nieoficjalnych informacji miał to być ostatni dzień pracy Holeckiej w TVP, która rozwiązała swoje umowy z Telewizją Polską. I dlatego prawdopodobnie nie pojawiła się na proteście. Jak informowało TVP Info, na proteście pojawiły się "tłumy", jednak według relacji w sieci, w wydarzeniu miało brać udział około 200 osób.

"Widać Wasza definicja 'tłumów' jest inna niż całej reszty. Mówiliście przed chwilą w TVP, że jest Was ok.200 osób. Szał" - zwróciła uwagę jedna z internautek.

Danuta Holecka uciekła z TVP? Współpracownicy rozczarowani: "Nie zostawia się tak ludzi"

Według informacji przekazanych przez jednego ze współpracowników Holeckiej prezenterka, która pełniła również funkcję szefowej "Wiadomości", miała odejść z pracy niespodziewanie.

- Nie zostawia się tak ludzi, nie traktuje się tak ludzi, tak jak to robi Danuta Holecka. Ludzi poznaje się po tym, jak kończą. A ona niestety uciekła z okrętu. Bardzo nas rozczarowała. Przecież niedawno w tygodniku "Sieci" zapewniała, że będzie do końca. To wszystko okazało się kłamstwem - mówił pracownik TVP w rozmowie z Wirtualną Polską.