Donald Tusk odwołał szefa CBA. Sprawa trafi do sądu? "Jak PiS potrzebował, to nie miał skrupułów"

Decyzją Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza do tej pory swoje stanowiska stracili szefowie: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, a także Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z tymi zmianami kadencja Andrzeja Stróżnego została skrócona o pięć miesięcy - kończy się w maju 2024 roku. Te decyzje pozytywnie zaopiniowała większość członków komisji ds. służb specjalnych.

Premier Donald Tusk odwołał Andrzeja Stróżnego. Mógł to zrobić?

Swoją opinię na temat wprowadzonych zmian ma jeszcze wyrazić Andrzej Duda. Zdaniem "Rzeczpospolitej" prezydent nie przychyli się do podjętych przez Tuska decyzji, jednak jego zdanie nie będzie wiążące. Kontrowersje wzbudziła decyzja o odwołaniu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego, ponieważ według ustawy o CBA jest on powoływany na czteroletnią kadencję.

Mówi o tym art. 6 ustawy: "Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych". Zdaniem Michała Gramatyki, szefa speckomisji i posła Polski 2050, Donald Tusk oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zdecydowali o odwołaniu Stróżnego, powołując się na art. 6 pkt 3 ustawy. Zgodnie z nim "kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania".

Natomiast w art. 8. ustawy odwołanie szefa CBA ze stanowiska następuje w kilku przypadkach:

rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 7, który mówi m.in. o tym, że szef CBA "wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską",

niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad trzy miesiące.

Tomasz Siemoniak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wskazał, że nie zostanie wskazane, który z powyższych przypadków dotyczy Stróżnego. - Nie zamierzamy nikogo upokarzać - stwierdził Siemoniak.

- Brak zaufania do szefa CBA na przykład związany z tym, że wykorzystywano tę służbę do inwigilacji opozycji, także może być podstawą do jego odwołania - zwrócił uwagę prof. Zbigniew Ćwiąkalski, w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Z kolei poseł PiS Maciej Wąsik (były wiceszef CBA i wiceminister MSWiA) zarzucił Tuskowi łamanie prawa. - Andrzej Stróżny może się odwołać od decyzji o dymisji do sądu administracyjnego. Sprawa jest oczywista, a prawo stoi po jego stronie - zwrócił uwagę.

Z kolei według ustaleń Radia Zet szef CBA Andrzej Stróżny miał odmówić podpisania dymisji, o której został poinformowany 13 grudnia. Tę decyzję miał podjąć po spotkaniu ze swoimi prawnikami. - Mamy konkretne zastrzeżenia do nieskazitelnej postawy szefa CBA. Podczas posiedzeń komisji śledczej ds. śmierci Barbary Blidy pojawiły się wątpliwości co do jego prawdomówności. Komisja napisała w raporcie, że Andrzej Stóżny powiedział nieprawdę - powiedział jeden z polityków KO, który chciał zachować anonimowość.

Natomiast płk. Grzegorz Małecki przypomniał, że "jak PiS potrzebował zmian, to nie miał skrupułów". - Niech teraz nie ubiera się w szaty moralisty i legalisty - zwrócił uwagę płk. Małecki, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Donald Tusk spotka się z szefową Komisji Europejskiej

Premier Donald Tusk spotka się 15 grudnia w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Głównym tematem spotkania będzie kwestia wypłat funduszy dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. - W piątek będą efekty na stole - zapowiedział 13 grudna. Polski rząd oczekuje w tym roku wypłaty całej zaliczki w wysokości 5 miliardów euro na projekty energetyczne w ramach zmienionego Krajowego Planu Odbudowy. Taką deklarację złożył towarzyszący premierowi Tuskowi w Brukseli minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Minister Szłapka zadeklarował też, że Polska nie będzie zwlekać z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy z pozostałej, zablokowanej obecnie 60-miliardowej puli z KPO. Ma to być 7 miliardów euro. Komisja Europejska do tej pory blokowała wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski, bo domagała się gwarancji niezależności sądownictwa i oczekiwała konkretnych zmian w prawie.