Według ustaleń Onetu policjanci z Hajnówki (woj. podlaskie) od połowy lutego zmagali się z trudną atmosferą w pracy. Z tego powodu zgłosili się do wojewódzkich struktur związku zawodowego w Białymstoku, gdzie opowiedzieli o swoich przejściach. Swoim przełożonym - komendantowi i naczelniczce - zarzucają mobbing.

Hajnówka. Mobbing na komendzie? "Ludzie boją się iść do pracy"

Onet ustalił, że policjanci doświadczali między innymi poniżania i nękania przez przełożonych. Świadczą o tym m.in. ich relacje o komentarzach przełożonych, że "muszą pracować z debilami", lub "jak ci nie pasuje, to spie*****j". Portal przekazał, że z takim zachowaniem spotkało się kilkunastu z 91 mundurowych z Hajnówki. Szczegóły tych dolegliwych zachowań nie są ujawniane przez związkowców, by "nie narażać policjantów na kolejne szykany".

- Hajnówka przerosła moje wyobrażenie, nie spodziewałem się i aż wstyd przyznać, że w policji w 2023 r. usłyszymy o takim traktowaniu drugiego człowieka. Bareja przy tym to był cienki Bolek - stwierdził przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego Krzysztof Wierzbicki w rozmowie z Onetem. Dodał, że problemy dotyczą głównie młodych policjantów.

Białostocka adwokatka Ewa Szkiłądź uzyskała informacje dotyczące stanu poszkodowanych. - Dorośli ludzie boją się iść do pracy, płaczą i chodzą do psychiatry. Oni sami mówią, że to polowanie na policjantów przez przełożonych - powiedziała. Niektórzy decydują się na zwolnienie, ale w efekcie mają być karani pieszymi patrolami. Ponadto jeden z wydziałów miał zostać przeniesiony do piwnicy jednostki. Pomieszczenie zostało nazwane "katakumbami", w którym praca - według relacji świadków - stała się jedną z kar za zgłaszanie swoich wątpliwości.

Policja "nie otrzymała zgłoszenia" o mobbingu? Komendant główny "nie znalazł czasu"

Krzysztof Wierzbicki przekazał Onetowi, że próbował informować o mobbingu komendanta głównego Policji (czyli Jarosława Szymczyka, który przeszedł na emeryturę tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu), ale ten "nie znalazł czasu, żeby porozmawiać". - Wcześniej komendant wojewódzki nie reagował na informacje, które przekazywałem - poinformował Wierzbicki. Przewodniczący związkowców twierdzi, że zgłosił sprawę szefowi podlaskich policjantów gen. nadinsp. Robertowi Szewcowi oraz złożył pismo do gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Komenda wojewódzka stwierdziła w rozmowie z Onetem, że nie otrzymała zgłoszenia. - Nie mamy w tej konkretnej sytuacji, jak też w całym garnizonie, zgłoszenia dotyczącego zachowania mobbingowego - stwierdził rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku, podinsp. Tomasz Krupa.

Odpowiedzialność prawną za mobbing przewiduje w Polsce Kodeks pracy. Mianowicie zgodnie z art. 943 par. 1 Kodeksu pracy - pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a w myśl par 3 art. 943 pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Mobbing można zgłosić związkowi zawodowemu, prokuraturze lub policji.