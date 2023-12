Rok temu eksplodował granatnik w gabinecie Komendanta Głównego. Śledztwo wciąż trwa

14 grudnia 2022 roku, dokładnie przed rokiem, w gmachu Komendy Głównej Policji doszło do wybuchu. Jak podało MSWiA, eksplodował prezent, który gen. insp. Jarosław Szymczyk otrzymał kilka dni wcześniej podczas wizyty roboczej w Ukrainie. Po powrocie Szymczyk miał zostawić prezenty na zapleczu gabinetu. Kiedy następnego dnia postawił pionowo na podłodze jeden z granatników, doszło do wybuchu. Do zniszczeń doszło na trzech kondygnacjach budynku.

- Ja darowałem panu generałowi skromny policyjny gadżet - portfel, długopis, wizytownik i butelkę polskiego alkoholu. Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która - jak powiedział - jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth. Zresztą zaprezentował mi jak ten głośnik działa - powiedział gen. Jarosław Szymczyk.

Szymczyk wyjaśniał, że prezenty leżały na zapleczu przy gabinecie, utrudniając przejście. - Zdjąłem płaszcz i chciałem je przestawić. Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła potężna eksplozja. Mnie ogłuszyło, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach - mówił. Lekko ranny został zarówno sam policjant, jak i jeden z pracowników cywilnych. Uszkodzone zostały sufit i podłoga.

Do spodziewanej dymisji nie doszło

W kolejnych dniach po eksplozji mówiło się o możliwej dymisji szefa policji - temat wybuchu zdominował bowiem opinię publiczną i szkodziła rządowi. Sam Szymczyk twierdził jednak, że nie widzi powodu, by składać dymisję. Uważał zresztą, że jest ofiarą całego zdarzenia. Ostatecznie szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że "wyklucza dymisję Komendanta Głównego".

Szymczyk trwał jednak do końca - odszedł ze stanowiska kilka dni przed zaprzysiężeniem nowego rządu. "33 lata temu po raz pierwszy założyłem policyjny mundur, wypowiadając dumnie słowa roty ślubowania. Od przeszło siedmiu lat, jako szef Polskiej Policji, miałem zaszczyt stać na czele formacji, która ukształtowała mnie, nie tylko jako funkcjonariusza, ale także jako człowieka. Sprawowanie odpowiedzialnej, a zarazem dającej satysfakcję funkcji Komendanta Głównego Policji, zawsze było dla mnie wielkim honorem" - napisał w liście do podwładnych.

"To dzięki Waszej służbie i pracy, Drogie Koleżanki i Koledzy, Polska jest krajem bezpiecznym, a Policja cieszy się zaufaniem obywateli. Wspólnie odnieśliśmy wiele sukcesów, szereg problemów zaś udało się rozwiązać. Każdego dnia, jako szef największej formacji mundurowej, podziwiałem i nadal podziwiam Wasz profesjonalizm i zaangażowanie" - podkreślił. "Dziś moja służba dobiega końca. Patrząc wstecz, jestem przekonany, że podjęta ponad trzy dekady temu decyzja o wstąpieniu w szeregi Polskiej Policji była słuszna. Nadal wierzę w sens naszej misji i bardzo doceniam wielką wartość policyjnych działań w każdym obszarze" - stwierdził odchodzący szef policji.

Śledztwo ws. granatnika wciąż trwa

Wciąż trwa śledztwo w sprawie granatnika, który w grudniu ubiegłego roku wybuchł w gabinecie Szymczyka. Jak się okazało, w jego gabinecie znaleziono trzy granatniki, choć początkowo informowano o dwóch. Szymczyk przyznał, że broń przywiózł do Polski nieumyślnie, przekraczając granicę z paszportem dyplomatycznym. Nie posiadał zgody na przewóz i nie zgłaszał broni Straży Granicznej.

Śledczy ustalają również, czy pacjenci szpitala MSWiA nie byli narażeni na niebezpieczeństwo po przywiezieniu do placówki komendanta głównego policji.