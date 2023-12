Jest odpowiedź na apel do Donalda Tuska. Wraca telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Portal goniec.pl przekazał w czwartek 14 grudnia, że Telefon Zaufania dla Dzieci Młodzieży będzie w 100 proc. finansowany przez nowy rząd od 2024 roku.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Apel do Donalda Tuska

Janusz Schwertner, odbierając w poniedziałek 11 grudnia nagrodę Grand Press, zaapelował do Donalda Tuska. - Chciałem zaapelować do premiera Donalda Tuska, by jak najszybciej nowy rząd w 100 procentach sfinansował Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - mówił dziennikarz ze sceny.

Minęły zaledwie trzy dni, a portal goniec.pl przekazał, iż telefon zaufania od przyszłego roku będzie w całości finansowany przez Radę Ministrów. Koszty mają wynieść około 7 milionów rocznie. Kwota może jednak się zwiększyć.

Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z portalem przekazała, że prace już trwają. - Docelowo - mam nadzieję - sprawa ta będzie pozostawać w gestii Ministerstwa Zdrowia. Uważam, że powinniśmy w parlamencie zmienić ustawę o zdrowiu psychicznym i odpowiednim zapisem zabezpieczyć finansowanie Telefonu Zaufania 116 111. To bardzo ważne, bo funkcjonowanie numeru wynika z regulacji UE i jest przedsięwzięciem państwowym - powiedziała posłanka. - Państwu nie wolno o tym zapominać, a tak stało się w ostatnich latach. Uważam to za karygodne - podkreśliła.

MEiN usunęło informację o telefonie zaufania. "Sygnały od zaniepokojonych rodziców"

Na początku 2022 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przestał finansować Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę mogła liczyć jedynie na datki od darczyńców.

Z kolei w sierpniu tego roku MEiN usunęło informację o telefonie zaufania ze swojej strony internetowej. "Ministerstwo Edukacji i Nauki usunęło ze swojej strony informacje o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, podjęło też kroki, by link do strony telefonu nie był zamieszczany w podręcznikach szkolnych" - przekazała wówczas Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. - To jest kwestia tego niefortunnego linku do strony sexed.pl. Nie mogę podać żadnych wypowiedzi specjalistów na temat treści zagrażających zdrowiu psychicznemu i rozwojowi psychicznemu dzieci. Ale ta strona istnieje, można ją obejrzeć - argumentowała Beata Kosiec z departamentu wychowania i edukacji włączającej w rozmowie z Wirtualną Polską. - Niech każdy zajrzy i zobaczy, jakie treści - typowo dla dorosłych - są tam zamieszczane. Nie chciałabym być zmuszona do ich cytowania - dodała urzędniczka.

Według ówczesnych doniesień Radia ZET Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało polecenie, aby usunąć z podręczników odesłanie do strony telefonu zaufania, powołując się na "analizę ekspertów". Eksperci mieli wykazać, że strona zawiera treści, które są sprzeczne z podstawą programową. Ponadto miały pojawić się "sygnały od zaniepokojonych rodziców". W resorcie, którym zarządza minister Przemysław Czarnek, interweniowały konserwatywne stowarzyszenia takie jak Ordo Iuris i Nauczyciele dla Wolności.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.