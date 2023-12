Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ws. TVP. Adwokaci oceniają: Prawnie nieskuteczne

Kilka dni temu grupa posłów PiS z Krzysztofem Szczuckim złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wydanie dodatkowych postanowień ws. dotyczącej mediów publicznych. Chodzi o zobowiązanie Skarbu Państwa do: powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do likwidacji jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz do zmiany ich zarządów - w okresie rozpoznawania tego wniosku. TK już w czwartek wydał postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązujące Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji i dokonywania zmiany w ich zarządach. Działanie takie może być próbą zablokowania zmian w mediach publicznych, uważają eksperci.

Komentarze po decyzji TK ws. mediów publicznych. "Nie jest prawnie skuteczne"

Po wydaniu postanowienia w sieci zawrzało. Adwokatka Katarzyna Bilewska zwraca uwagę, iż "zabezpieczenie wydane przez Trybunał Julii Przyłębskiej jest nie tylko wadliwe ze względu na skład, ale także nie jest prawnie skuteczne ani wobec Skarbu Państwa, ani ministerstwa kultury". "Według KPC [Kodeks postępowania cywilnego - red.], które się tu stosuje odpowiednio, sąd może skierować nakazy i zakazy w trybie zabezpieczenia tylko wobec stron postępowania, a według wniosku uczestnikami tego postępowania są tylko Sejm i Prokurator Generalny - nie SP [Skarb Państwa - red.] i nie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - tłumaczy profesorka Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei profesor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Romanowski ocenił, że decyzja TK "nie wywołuje skutków prawnych, bo wadliwy skład i działanie poza kognicją". "To swoisty zamach stanu. Zwłoka w porządkowaniu państwa po PiS jest bezwzględnie wykorzystywana" - napisał adwokat.

"Chcą wszystkimi siłami zatrzymać swoją tubę propagandową"

Do sprawy odnieśli się także politycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski zauważa, że PiS chce "wszystkimi siłami zatrzymać swoją tubę propagandową". "Złożony przez nich wniosek do TK nie zatrzyma jednak powrotu prawdy do mediów publicznych" - podsumowuje polityk.

Z kolei Roman Giertych, mecenas i polityk KO, napisał: "Pani Przyłębska nie jest prezesem TK. Jej postanowienia są tak samo umocowane jak każdego obywatela". Tymczasem były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że "piewcy praworządności z PO muszą uszanować to postanowienie".

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie może ingerować w zarządy mediów publicznych do czasu rozpatrzenia naszego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny" - stwierdził natomiast Krzysztof Szczucki.

Decyzję TK ocenił również dziennikarz TVN24. "Po zaledwie trzech dniach od złożenia wniosku posłów PiS mającym na celu zabetonowanie TVP, Trybunał Konstytucyjny zbiera się na posiedzeniu niejawnym i wydaje zabezpieczenie" - skomentował Jan Kunert. I dodał prześmiewczo: "A tak narzekaliście, że TK nie działa".

Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, postawienie TVP i Polskiego Radia w stan likwidacji jest jedną z koncepcji koalicji rządzącej na wprowadzenie radykalnych zmian. Posłowie, którzy zaskarżyli przepisy, dołączyli wniosek, by zabezpieczenie obowiązywało do czasu rozpoznania konstytucyjności tych przepisów przez Trybunał. W czwartek podano, że Trybunał zajmie się sprawą 16 stycznia.

