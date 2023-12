Krotoszyn. Ciężarna 27-latka zmarła po cesarskim cięciu. W szpitalu pojawili się policjanci

Kobieta trafiła na oddział ginekologiczny szpitala w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) na początku tygodnia. 27-latka zgłosiła się do placówki ze względu na złe samopoczucie. Obywatelka Ukrainy była w 33. tygodniu ciąży.

Krotoszyn. Ciężarna 27-latka zmarła po cesarskim cięciu. Prokuratura wszczęła postępowanie

Po przebadaniu pacjentki, z uwagi na wskazania medyczne, lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu porodu metodą cesarskiego cięcia. Kobieta urodziła dziecko, ale po kilku godzinach od zabiegu jej stan znacząco się pogorszył. 27-latka zmarła. W związku ze sprawą krotoszyńska prokuratura wszczęła postępowanie. - Jest prowadzone postępowanie prokuratorskie w tej sprawie, ze względu na jego dobro nie możemy w tej chwili udzielać więcej informacji na ten temat - powiedziała Beata Maj, dyrektorka SP ZOZ w Krotoszynie w rozmowie z portalem krotoszynska.pl. Dziecko 27-latki zostało przetransportowane z objawami niedotlenienia na oddział neonatologiczny szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

W szpitalu pojawili się policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację medyczną pacjentki

Z ustaleń PAP przekazanych przez TVN24 wynika, że to nie szpital zawiadomił prokuraturę o śmierci kobiety. - Jeżeli nastąpił zgon pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić lub w sytuacji, kiedy lekarz stwierdzający zgon poweźmie przypuszczenie, że nastąpił on na skutek czynu zabronionego, to wówczas należy zawiadomić policję i prokuraturę - przekzał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi prokurator Krzysztof Bukowiecki. Podkreślił, że jeżeli w tym przypadku lekarz nie wyciągnął podobnych wniosków podczas stwierdzania zgonu, to zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej mógł poinformować wyłącznie osoby najbliższe.

Szpital nie ujawnia przyczyny śmierci kobiety, jednak w placówce w czwartek (14 grudnia) pojawili się funkcjonariusze krotoszyńskiej policji. Mundurowi na wniosek prokuratury zabezpieczają dokumentację medyczną pacjentki.