Zarzut z artykułu 211 kodeksu karnego, czyli uprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 wbrew woli osoby powołanej do opieki usłyszał 60-letni mężczyzna, który w nocy z 11 na 12 grudnia miał porwać 5-letniego chłopca z dworca PKP w Kamieniu Pomorskim. Dziecko odnaleziono po kilku godzinach w mieszkaniu podejrzanego.

60-latek podejrzany o uprowadzenie chłopca usłyszał zarzuty. Mężczyzna trafił do aresztu

Śledztwo w sprawie uprowadzonego 5-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim. W środę (13 grudnia) w związku z porwaniem zarzuty usłyszały dwie osoby. - Jedna z nich to mężczyzna, w którego towarzystwie odnaleziono chłopca. Jest podejrzany między innymi o uprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 wbrew woli osoby powołanej do opieki. Mężczyzna wykorzystał stan nietrzeźwości matki chłopca. Ze względu na obawę matactwa ze strony podejrzanego, prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt - przekazał prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie cytowany przez portal gs24.pl.

Prokuratura nie ujawniła jednak wszystkich zarzutów, które usłyszał podejrzany 60-latek. W czwartek (14 grudnia) odbyła się rozprawa, podczas której sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Tym samym mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Zarzuty usłyszała także matka chłopca

W związku ze sprawą zarzuty usłyszała także matka chłopca. Kobieta w chwili sprawowania opieki nad synem była pod wpływem alkoholu. Jak poinformował prokurator Wieczorkiewicz, przyznała się do winy. - Prokurator zastosował wobec niej środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju - przekazał rzecznik szczecińskiej prokuratury.

Kamień Pomorski. 5-letni Oskar miał zostać uprowadzony z dworca PKP. Podejrzany mężczyzna był pod wpływem alkoholu

5-letni Oskar zaginął w poniedziałek (11 grudnia) około godziny 20:40. Chłopiec po raz ostatni widziany był na dworcu PKP w Kamieniu Pomorskim (zachodniopomorskie). W tym czasie był pod opieką matki. Jak przekazała policja, "w pewnym momencie oddalił się w nieznanym kierunku". W poszukiwaniach brali udział zarówno służby, jak i mieszkańcy miasta. Chłopca dzięki nagraniom z monitoringu odnaleziono około godziny 1. Dziecko przebywało w mieszkaniu 60-letniego mężczyzn. Porywacz, który w chwili zatrzymania miał około 2 promile alkoholu w organizmie, został przewieziony na komendę.