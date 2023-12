W czwartek (14 grudnia) o godzinie 16 przed siedzibą TVP na pl. Powstańców Warszawy rozpoczął się protest "w obronie mediów publicznych". Jest on organizowany przez szefa stołecznego klubu "Gazety Polskiej", Adama Borowskiego.

Protest pod siedzibą TVP. Adamczyk uspokaja: "Nic złego się nie dzieje"

Do protestujących dołączyli pracownicy TVP: Michał Adamczyk, Marcin Tulicki, Samuel Pereira i Michał Rachoń. - Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że przyszliście, za to, że bronicie Telewizji Polskiej. Jednocześnie chciałbym państwa uspokoić, że nic złego się nie dzieje, dlatego, że zmienić zarząd Telewizji Polskiej może wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Na razie nic nam nie wiadomo o tych planach. Każde inne działania, poza RMN, próby przejęcia Telewizji Polskiej przez jakąś grupę polityków byłyby działaniami niezgodnymi z prawem. Oczywiście jest możliwość, by zmienić ustawę, ale ona musi przejść normalną ścieżkę legislacyjną. Sejm, Senat, prezydent. Mamy liczne ekspertyzy prawników, że każda próba przejęcia Telewizji Polskiej, poza tymi ścieżkami, o których wspomniałem, byłaby niezgodna z prawem - mówił do zgromadzonych Michał Adamczyk.

"Dziennikarze TVP serdecznie dziękują wszystkim zgromadzonym na manifestacji w obronie mediów publicznych za okazane wsparcie" - napisano na profilu TVP Info na X, dołączając nagranie z demonstracji. Komentujący byli jednak bezlitośni. "Żeby zebrać 200 osób, załączyliście alarm przeciwpożarowy w budynku?", "I to wszystko, te 30 osób, żeby bronić prawa Magdaleny Ogórek do kupowania ekskluzywnych torebek?", "Będzie z 200 osób", "Ciężko było taką garstkę wykadrować tak, żeby wyglądało na tłum?" - to tylko niektóre z nieprzychylnych komentarzy, które można przeczytać pod postem.

Protest "w obronie mediów publicznych". Borowski: Grozi nam wprowadzenie cenzury

- Apeluję, aby wybranym członkom Rady Mediów Narodowych nie przerywano kadencji - mówił w rozmowie z portalem niezalezna.pl Borowski. - Podpisaliśmy list w obronie Telewizji Polskiej, bo grozi nam wprowadzenie cenzury, czyli powrót do lat 2007-2015. Szczęśliwie dziś mamy Telewizję Republika, ale w publicznych mediach szykuje się jeden przekaz rządu Donalda Tuska. Te nie będą patrzeć na ręce rządowi, ale zamiotą wszystko pod dywan. Nie chcemy powrotu do tamtych lat. Dziś na rynku mediów mamy jako taki pluralizm - twierdził.