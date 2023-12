W Sejmie ponownie zapalono świece chanukowe. "Nie mogą nas zgasić"

W czwartek 14 grudnia o godzinie 16:00 ponownie odbyła się uroczystość zapalenia świec chanukowych. Wzięli niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz członkowie Prezydiów obu izb parlamentu.

Ponowna uroczystość zapalenia świec chanukowych w Sejmie. Braun z zakazem wejścia do budynku

Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że Grzegorz Braun nie zostanie wpuszczony do budynku parlamentu. - Wydałem Straży Marszałkowskiej polecenie, że pan Braun ma zakaz wstępu do budynku głównego w dniu dzisiejszym. Jeżeli będzie trzeba, zakaz ten przedłużę na kolejne dni, bo chcemy wszyscy tutaj czuć się bezpiecznie - mówił Hołownia.

- Zaczynami ostatni dzień Chanuki. Taka jest prawdziwa Polska, wszyscy jesteśmy razem. Tak jak było to przedwczoraj. Ktoś zgasił nasze świeczki, ale jaka była natychmiastowa reakcja. Zapaliliśmy je jeszcze raz. I to jest symbol naszej historii. Nie mogą nas zgasić, ponieważ stoimy razem. Wesołej Chanuki - mówił Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Rabin Szalom Dow Ber Stambler mówił z kolei o wolności religijnej i wzajemnym szacunku. - Od dwóch dni widzę tu ogromną falę tolerancji, coś niesamowitego. Dziękuję panu marszałkowi za kolejne zaproszenie - mówił. - Będziemy rozpraszać mrok przez światło - podkreślił. Pierwszą świecę chanukową zapalił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Skandal w Sejmie z udziałem Grzegorza Brauna. Zgasił gaśnicą świece chanukowe

We wtorek w Sejmie doszło do skandalicznego zdarzenia z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk zgasił gaśnicą świece na chanukiji (dziewięcioramienny świecznik żydowski). Brauna próbowała powstrzymać lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która w Sejmie przebywała jako osoba prywatna. - Jestem w szoku, to nie do pomyślenia - dodała. - Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku, to nie jest '39 rok. (...) Mówię: "Jak pan może, to jest wstyd, co pan robi, atakuje pan symbol religijny", on mówi: "pani nie jest kobietą" czy coś takiego. (...) Ja się przestałam czuć bezpieczna w tym kraju, a czułam się bezpieczna. Przecież to jest poseł... - relacjonowała lekarka.

Prezydium Sejmu ukarało posła Konfederacji odbierając mu połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całą dietę parlamentarną na pół roku. Szymon Hołownia wykluczył Brauna z obrad Sejmu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie z urzędu w tej sprawie. Z kolei w środę Konfederacja zawiesiła Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. Polityk ma także zakaz wystąpień z mównicy Sejmie.