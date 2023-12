W rejonie pomiędzy Austrią i Węgrami utworzył się cyklon Vanja, który w kolejnych dniach skutecznie wpłynie na warunki atmosferyczne w Polsce. Przez cały czwartek (14 grudnia) niemal w całym kraju niżowa pogoda z opadami atmosferycznymi będzie wpływać niekorzystnie na nasze organizmy. Z północnego wschodu nad Polskę napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Zrobi się dużo zimniej niż w poprzednich dniach. Pojawią się także liczne mgły, opady deszczu, a nawet śniegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o zgaszeniu menory: Wyjątkowo tego dnia, gdy cały świat obserwuję Polskę, Braun wchodzi cały na biało

Gwałtowne ochłodzenie zaskoczy Polaków. Mróz i śnieg sprawią duże kłopoty

Cyklon Vanja będzie wędrował znad terytorium Węgier nad obszar zachodniej Ukrainy. Skutki jego obecności odczujemy także w Polsce. Od rana (14 grudnia) dominuje pochmurna pogoda. Po południu i wieczorem na północy kraju możliwe lokalnie większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu i w górach spadnie także mokry i ciężki śnieg, z przyrostem pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów. Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 4 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i nad morzem.

Wieczorem możliwe są miejscowe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie i południu należy przygotować się na obfite opady deszczu bądź mżawki. Jak wskazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura minimalna od -7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około -2 stopni Celsjusza w centrum. Spadek temperatury spowoduje oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Lokalnie możliwa jest także marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 400 metrów.

Pogoda negatywnie wpłynie na organizm człowieka

Z uwagi na utrzymujące się duże zachmurzenie, ochłodzenie oraz wilgotność pogoda przez kilkanaście kolejnych godzin niekorzystnie wpływać będzie na organizm człowieka. Objawiać się to będzie przede wszystkim obniżonym nastrojem i pogorszoną sprawnością psychofizyczną. Niektórzy, zwłaszcza na południu kraju, mogą doświadczać także dolegliwości bólowych. Ochłodzenie potrwa najprawdopodobniej do soboty, kiedy do Polski dotrze antycyklon Fiona. Ten przyniesie z kolei w całym kraju ocieplenie z temperaturą nawet ponad 8 stopni Celsjusza.