W środę (13 grudnia) wieczorem odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Roast Special", której celem jest promowanie Federacji Clout MMA. Ku zaskoczeniu widzów podczas transmisji pojawiła się Marianna Schreiber. Okazało się, że podpisała kontrakt i weźmie udział w walkach.

Nowa zawodniczka Clout MMA. Marianna "bez zastanowienia" podpisała dokument

O swojej decyzji Marianna Schreiber poinformowała także w oświadczeniu opublikowanym później w mediach społecznościowych. "Nie uwierzycie, co się stało! (...) Kilka dni temu odebrałam pocztę, a w niej dokument, na który długo czekałam - przedłużenie umowy z telewizją kablową. Bez czytania dokumentów, nie zastanawiając się długo, od razu to podpisałam. I teraz rada ode mnie! Czytajcie, co podpisujecie! To nie była telewizja kablowa tylko kontrakt z Clout MMA" - napisała w serwisie X żona posła PiS Łukasza Schreibera.

W dalszej części tweeta Schreiber przyznała, że jednym z czynników, które zaważyły na jej decyzji, były kwestie finansowe. Poza tym udział w gali ma być dla niej szansą na sprawdzenie się w sporcie, który polubiła. "Chciałabym również pokazać, że można być zawodnikiem tak zwanych gal freakowych i reprezentować sobą coś więcej niż tylko przekleństwa, groźby i wyzwiska" - zapowiedziała żona posła PiS, znana z rozmaitych przedsięwzięć, które mają skupiać na niej uwagę, takich jak m.in. udział w programie Top Model, założenie partii Mam dość 2023 (z której została wyrzucona),

Schreiber zaapelowała do prezydenta Płocka. "Jawna promocja patologii"

Dołączenie Schreiber do świata freak fightów jest o tyle kontrowersyjne, że jeszcze kilka tygodni temu celebrytka sama publicznie nawoływała do bojkotu Clout MMA. W tym celu wystosowała pisemne podanie do prezydenta Płocka, gdzie odbywała się gala.

"Wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego zerwania umowy z organizacją Clout MMA na wynajem hali dnia 28.10.2023 r. Impreza, która ma się odbyć w hali sportowej, będącej własnością miasta, jest jawną promocją patologii" - stwierdziła w piśmie, którego zdjęcie udostępniła swoim obserwatorom.

Kim jest Marianna Schreiber? Żołnierka Wojska Polskiego podbijała już "Top Model"

Marianna Schreiber, żona posła PiS Łukasza Schreibera, zasłynęła ze swojego wystąpienia w dziesiątej edycji programu "Top Model" emitowanego przez stację TVN. Założyła również partię polityczną pod nazwą "Mam dość 2023" (z której została wyrzucona) i zaciągnięcie się do wojska (na miesięczną dobrowolną służbę zasadniczą) - każdy dzień szkolenia wojskowego relacjonowała w mediach społecznościowych. 29 grudnia 30-latka zmierzy się z Moniką Laskowską. "Dwie charakterne wojowniczki zawalczą w formule K-1 w małych rękawicach na dystansie 3x3 minuty" - poinformowało Clout MMA.