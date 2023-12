W ostatnich dniach media obiegła informacja, że Danuta Holecka zrezygnowała z prowadzenia "Wiadomości". Ostatnie wydanie z jej udziałem miało zostać wyemitowane we wtorek 12 grudnia. Wówczas jednak na ekranie zobaczyliśmy Edytę Lewandowską. Ostatnie "Wiadomości", które poprowadziła Holecka, to te z piątku 8 grudnia. We wtorek pojawiła się jeszcze w "Minęła 20", jednak podczas żadnego z programów nie poinformowała widzów, że rezygnuje z dalszej pracy w TVP.

Pracownik TVP: Holecka uciekła z okrętu. Bardzo nas rozczarowała

Wirtualna Polska rozmawiała z osobą, która pracuje z Danutą Holecką. - Nie zostawia się tak ludzi, nie traktuje się tak ludzi, tak jak to robi Danuta Holecka. Ludzi poznaje się po tym, jak kończą. A ona niestety uciekła z okrętu. Bardzo nas rozczarowała. Przecież niedawno w tygodniku "Sieci" zapewniała, że będzie do końca. To wszystko okazało się kłamstwem - mówił informator portalu. Według niego Holecka przygotowania do ewakuacji miała usprawiedliwiać tym, że "za chwilę przyjdą nowi i zaczną nas wyprowadzać". - Zajęła się pieniędzmi dla siebie. Kiedy dopięła swego, cała reszta przestała ją obchodzić. Zostawiła wszystkich na Placu (Powstańców Warszawy, siedziba TVP Info - red.) - powiedział i ocenił, że Holecka zostawiła współpracowników "na pożarcie".

Ewakuacja gwiazd TVP rozpoczęta. Sprzeczne informacje ws. Miłosza Kłeczka

Po tym, jak okazało się, że PiS po wyborach może stracić władzę, zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień, iż pracownicy TVP zaczynają ewakuację. W piątek Wirtualna Polska podała nieoficjalnie, że z pracy odchodzi Miłosz Kłeczek. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych pracowników państwowej stacji telewizyjnej miał złożyć wypowiedzenie, tym samym idąc w ślady innych pracowników "Wiadomości". tj.Danuta Holecka, Bartłomiej Graczak, Damian Diaz czy Karol Jałtuszewski.

Miłosz Kłeczek zaprzeczył jednak medialnym doniesieniom ws. daty swojego odejścia z pracy w Telewizji Polskiej (16 grudnia). - Zamierzam wraz z moimi kolegami i koleżankami do końca walczyć o jej dobre imię - mówił w rozmowie z wPolityce.pl. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - dodał.