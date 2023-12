Nadchodzi duża zmiana w pogodzie. Kiedy będzie padał śnieg? Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Czwartkowy poranek (14 grudnia) przywitał nas temperaturą bliską 0 st. C. Najzimniej jest obecnie w Elblągu, gdzie temperatura spadła do -1,5 st. C. Najwyższą wartość 4,6 st. C termometry wskazały natomiast we Wrocławiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Fogiel: Tusk ponosi odpowiedzialność polityczną za 10 kwietnia

Pogoda na czwartek. Polskę zdominują opady deszczu ze śniegiem. Pokrywa śnieżna tylko w górach

Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) temperatura w ciągu dnia będzie oscylować w przedziale od 4 st. C na południowym zachodzie, przez 2 st. C w centrum i na zachodzie kraju, po -1 st. C na północy. W południowo zachodniej części Polski spodziewane są opady deszczu, podczas gdy w pozostałych regionach spadnie deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. W górach nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Wieczorem na południu może wystąpić oblodzenie nawierzchni.

Kiedy spadnie śnieg? Prognozy IMGW mówią, że nieprędko. Na sile przybierze wiatr

Wiele wskazuje jednak na to, że szansa na opady śniegu będzie maleć z dnia na dzień aż do końca tygodnia. Podczas gdy w piątek (15 grudnia) przewidywana temperatura minimalna może spaść do nawet -8 st. C w rejonach skrajnie północno wschodnich, a w większości kraju nocą wyniesie ona maksymalnie 0 st. C, w sobotę najniższą wartością na termometrach będzie -1 st. C.

Jak przewiduje IMGW, od niedzieli aż do przyszłego piątku włącznie temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0 st. C. Wyjątek stanowić będzie skrajnie północno wschodni obszar, gdzie mogą zdarzyć się przymrozki o wartości do -2 st. C. W niedzielę na sile przybierze także wiatr, który w większości regionów przekroczy prędkość 40 km/h. Skutki jego obecności odczujemy jednak dopiero od wtorku, gdy na nizinach osiągnie on prędkość blisko 60 km/h, a nad morzem w porywach wzrośnie ona do nawet 80 km/h.