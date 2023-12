W styczniu dodatkowy dzień wolny od pracy. Komu przysługuje? Nie wszyscy wiedzą

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku w Polsce obowiązuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Zdarza się jednak, że święta wypadają w sobotę. W takim przypadku pracodawca zmuszony jest do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w tygodniu. Najbliższa taka sytuacja będzie miała miejsce już w styczniu 2024 roku.

Czy za 6 stycznia należy się dodatkowy dzień wolny od pracy?

Artykuł 130. Kodeksu pracy jasno wskazuje, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Oznacza to, że jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, pracownik ma prawo do jego odbioru w innym terminie. Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje jednak wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Oznacza, że nie otrzymają go zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy umowa-zlecenie.

Termin odbioru dnia wolnego może przypadać zarówno przed jak i po sobotnim święcie. Data może zostać odgórnie wyznaczona przez pracodawcę lub też wskazana przez pracowników. Szef, który złamie przepisy Kodeksu pracy, narażony jest na karę grzywny.

Dni wolne od pracy w 2024 roku

W 2024 roku wolne od pracy i nauki będą jeszcze: