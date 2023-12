Pożar w Koszalinie. Ogień pojawił się pod żłobkiem. Ewakuowano 43 osoby, w tym dzieci

Do pożaru w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) doszło 13 grudnia około godz. 8.30. W kompleksie budynków przy ul. Chrzanowskiego 10 jest m.in. żłobek oraz sklep spożywczy. Cały obiekt należy do Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie". Gdy doszło do pożaru, w placówce znajdowały się dzieci.

Pożar w Koszalinie. Ewakuowano sklep oraz żłobek

Według relacji strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń socjalno-biurowych na parterze. Według doniesień "Gazety Wyborczej" było to zaplecze sklepu Żabka. Na miejscu pracowały cztery zastępy ratowniczo-gaśnicze, policja, pogotowie ratunkowe oraz pogotowie gazowe.

"Przed przybyciem straży pożarnej pracownicy żłobka wraz z dziećmi oraz pracownik sklepu ewakuowały się z budynku o własnych siłach" - poinformował kpt. Bartosz Zawiałow z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Według ustaleń RMF24 z budynku ewakuowały się 43 osoby, w tym 32 dzieci.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ugasili ogień. "Po pożarze wszystkie pomieszczenia zostały oddymione i przewietrzone" - dodał Zawiałow. W wyniku pożaru jedna osoba doznała lekkich poparzeń - pracownica sklepu, która próbowała ugasić pożar w początkowej fazie.

Pożar w Koszalinie. Dzieci nie wrócą do żłobka

Po ewakuacji dzieci, które tego dnia były w żłobku, wraz z nauczycielkami udały się do klubu osiedlowego Kanion. Następnie zawiadomiono rodziców, którzy odebrali swoje dzieci. W czwartek 14 grudnia dzieci nie wrócą jeszcze do żłobka, nie wiadomo też, czy pomieszczenia sklepu zostaną oddane do użytku. Według informacji "Gazety Wyborczej" sprawdzona zostanie również instalacja elektryczna w całym kompleksie.