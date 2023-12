To już ostatnie chwile, aby wesprzeć rodziny, które zgłosiły się do tegorocznej Szlachetnej Paczki. Weekend Cudów, kiedy darczyńcy dostarczają przygotowaną pomoc do magazynów, rozpoczyna się w najbliższą sobotę 16 grudnia i potrwa do 17 grudnia. - Nie może być tak, że ktoś przed świętami nie zostanie wybrany i będzie miał nie tylko smutne święta, ale też świadomość, że nikt mu nie chciał pomóc - podkreśliła Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki. Na pomoc wciąż czeka 350 rodzin.

Rodzinie pana Pawła wystarczy tylko żywność, używana pralka i nowa pościel

W tegorocznej edycji inicjatywy pomoc otrzyma 16 tysięcy rodzin. Na swojego darczyńcę nadal czeka pan Paweł, który samotnie wychowuje dwójkę dzieci, 15-letniego syna Kamila i 11-letnią córkę Kornelię. Dla rodziny najtrudniejszą rzeczą jest sam fakt usamodzielnienia się i życia bez żony i matki. Pan Paweł musiał nauczyć się wszystkich czynności, z którymi kiedyś nie miał do czynienia. Oprócz tego zmuszony był zmienić miejsce zamieszkania i stracił pracę. Wciąż poszukuje nowej, ale utrudnia mu to lokalizacja i bariera komunikacyjna. Jedyne, o co prosi rodzina to żywność, kołdry i pralka. Pan Paweł tłumaczy, że ich obecna pościel jest pożyczona i poniszczona po latach użytkowania, a pralka może być nawet używana, bo ich sprzęt psuje się i długo nie wytrzyma. CAŁA HISTORIA PANA PAWŁA POD TYM LINKIEM.

Chorzy rodzice wymagają stałej pomocy

Wśród oczekujących na pomoc jest również rodzina 61-letniego pana Zbyszka. W 2005 roku u jego żony 54-letniej Kasi zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Wówczas wszystkie obowiązki spadły na głowę rodziny. W wyniku szybkiego postępu choroby od 2016 roku pani Kasia jest osobą leżącą, która wymaga stałej opieki. Z upływem lat trójka dzieci małżeństwa usamodzielniła się i wyprowadziła z domu rodzinnego. Nadal jednak wspierały swojego ojca w opiece nad mamą. Na początku 2022 roku u pana Zbyszka stwierdzono nowotwór złośliwy płuc. Z czasem dołączyła również astma. Obecnie stałej opieki wymaga obydwoje rodziców. Aby móc się nimi opiekować do domu wprowadził się najmłodszy syn Wojciech z żoną i roczną córeczką. Synowa zrezygnowała z pracy, aby zająć się dzieckiem i teściami.

Trzy kluczowe potrzeby rodziny to ręczniki, w tym małe ręczniki do podkładania pod brodę w czasie karmienia osoby dorosłej, aby zachować czystość, specjalistyczne środki do higieny, które poprawiłyby komfort życia pani Kasi oraz nutridrinki, które spożywa codziennie pan Zbyszek w czasie leczenia i rekonwalescencji. CAŁA HISTORIA PANA ZBYSZKA POD TYM LINKIEM.

Na pomoc czeka jeszcze 350 rodzin z całej Polski. Ich historie można poznać na stronie Szlachetnej Paczki - TUTAJ.

Jak pomóc? To proste!

Aby pomóc, należy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać rodzinę, której potrzeby jesteśmy w stanie zrealizować. Do wspólnego przygotowania paczek można zaprosić znajomych lub współpracowników. Wszelkie wątpliwości rozwiać pozwoli specjalny poradnik dla darczyńców, a także wolontariusz opiekujący się wybraną przez nas rodziną.

Przygotowane paczki w nadchodzący weekend, czyli 16 i 17 grudnia, należy zawieźć do odpowiedniego magazynu, skąd zostaną przewiezione do rodzin. W tym wyjątkowo trudnym roku można sprawić, że czyjeś życie się polepszy, że czyjeś marzenia się spełnią, a święta będą weselsze. - Nie zostawiajmy ich bez wsparcia. Razem możemy zrobić dużo dobrego jeszcze przed świętami - przekonują organizatorzy. Joanna Sadzik przypomina, że wielkogabarytowe rzeczy można dostarczyć także po Weekendzie Cudów.