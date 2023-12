Andrzej Sadoś był ambasadorem Polski przy UE od 2018 r. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był też podsekretarzem w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Teraz oficjalnie poinformowano, że został odwołany ze stanowiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Witold Orlowski: Rada Fiskalna jak ciało tylko opiniujące nie będzie nic znaczyć

Andrzej Sadoś stracił stanowiska ambasadora Polski przy UE. Kto go zastąpi?

Jak informował wcześniej Onet, Andrzej Sadoś nie towarzyszył polskiej delegacji na szczycie unijnym. Jego nazwisko nie pojawiło się na liście polskiej delegacji. Teraz już wiadomo, że doszło do zmiany na stanowisku ambasadora Polski przy Unii Europejskiej.

Według oficjalnych informacji Piotr Serafin przejął obowiązki Andrzeja Sadosia. Dotychczasowy ambasador, jak ustaliło Polskie Radio, został wezwany na pilne konsultacje do MSZ i decyzją szefa polskiej dyplomacji został zwolniony z wykonywania obowiązków służbowych z dniem 13 grudnia. Od dziś Piotr Serafin rozpoczął pełnienie obowiązków Stałego Przedstawiciela Polski przy Unii. Serafin w latach 2014-2019 był szefem gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Przypomnijmy, o Sadosiu zrobiło się głośno, gdy w 2018 roku odkręcał tablicę pamiątkową, która znajdowała się przy wejściu do Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Widniało na niej m.in. nazwisko Donalda Tuska. Umieszczono ją tam z okazji oddania budynku do użytku w 2011 r.

Premier Donald Tusk jest już w Brukseli

13 grudnia Donald Tusk przybył do Brukseli, gdzie wziął udział w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Natomiast w czwartek i w piątek zaplanowano posiedzenie Rady Europejskiej. Kluczowa ma być dyskusja o dalszej pomocy Ukrainie.

Spotkanie z przywódcami sześciu krajów bałkańskich to oczywiście dyskusje o dalszym rozszerzeniu wspólnoty. Ale w tym kontekście - zbliżenia z Unią - najistotniejsza może być decyzja Rady Europejskiej o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Na stole jest także pakiet finansowy 50 miliardów euro dla Kijowa.

Strona ukraińska zwróciła się z sugestią spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim 14 grudnia - poinformował o tym w Brukseli premier Donald Tusk. Ukraiński prezydent ma pojawić się w czwartek w belgijskiej stolicy, by wziąć udział w unijnym szczycie. Szef polskiego rządu nie wykluczył też wizyty w Kijowie. - Powiedziałem, że jestem gotowy na to spotkanie. Mam zasadę i warto się tej zasady trzymać, szczególnie jeśli chodzi o przyjaciół, a w przypadku prezydenta Zełenskiego przyjaźnimy się od lat i ze względu na wagę spraw, kiedy przyjaciele zapraszają, następnego dnia jestem tam, gdzie mam być - podkreślił premier Donald Tusk.