Media: Danuta Holecka ostatecznie pożegnała się z TVP. Odeszła po cichu

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Danuta Holecka zrezygnowała z prowadzenia "Wiadomości". Ostatnie wydanie z jej udziałem wyemitowano w piątek (8 grudnia), a we wtorek (12 grudnia) pojawiła się w "Minęła 20". Podczas żadnego z programów nie poinformowała widzów, że rezygnuje z dalszej pracy w TVP. Tymczasem Wirtualne Media przekazały, że szefowa "Wiadomości" definitywnie pożegnała się z Telewizją Polską.

Danuta Holecka odchodzi z TVP? "Nie jest już wpisana do grafików"

O odejściu Danuty Holeckiej z TVP jako pierwszy poinformował serwis naTemat.pl. Przekazał wówczas, że jej umowa ze stacją została rozwiązana. Do podobnych doniesień dotarł dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek. "Umowa między TVP a firmą Holeckiej, a to na jej podstawie prowadziła 'Wiadomości', jest właśnie teraz rozwiązywana" - przekazał. Miała zniknąć z grafiku prowadzących już 13 grudnia. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stało. Jak podają Wirtualne Media Danuta Holecka ostatecznie zakończyła swoją współpracę z TVP.

Nie jest już wpisana do grafików prowadzeń "Wiadomości" ani 'Minęła 20'. Pożegnała się wczoraj

- przekazał informator.

Portal potwierdził także w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, że szefowa "Wiadomości" rozwiązała swoją umowę o pracę, ale przysługuje jej jeszcze kilka miesięcy wypowiedzenia. W stacji była zatrudniona przez trzy dekady. Holecką z TVP łączył także kontrakt B2B. W ramach działalności gospodarczej wystawiała stacji faktury za prowadzenie 10-11 wydań serwisu informacyjnego w miesiącu. Ta umowa również miała zostać przez nią wypowiedziana, choć nie wiadomo na jakich warunkach.

Marcin Tulicki zastąpi Danutę Holecką. To on zostanie szefem "Wiadomości"

Nowym szefem "Wiadomości" ma zostać Marcin Tulicki, obecny wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Od czerwca koordynuje zarówno główny serwis informacyjny, jak i "Teleexpress" czy "Panoramę". Wcześniej zastępował Holecką w roli zarządcy codziennej pracy redakcji.

Taki stan rzeczy może się jednak niedługo zmienić, bo pojawiają się pierwsze doniesienia na temat nowych władz Telewizji Polskiej. To, że Mateusz Matyszkowicz z funkcją prezesa będzie musiał się pożegnać, wydaje się już niemal pewne. Nieoficjalnie ma go zastąpić Tomasz Sygut, były szef TAI. Natomiast na czele "Wiadomości" ma stanąć wieloletni dziennikarz TVN - Paweł Płuska. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Nowy minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, niedługo po tym jak Sejm potwierdził jego wybór na to stanowisko, zapowiedział, że zmiany w mediach publicznych rozpoczną się niezwłocznie po przejęciu resortu.