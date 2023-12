O pobiciu mężczyzny informowała Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem 18 września. Wówczas 74-latek został zaatakowany na kładce przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). 27-letni oprawca miał bić mężczyznę drewnianą laską.

Bydgoszcz. Nie żyje Zdzisław Fejzer, ministrant pobity przez 27-latka

Zdarzenie z udziałem 74-latka zauważyło dwóch świadków - policjant z bydgoskiej komendy, który dopiero jechał na służbę oraz pasażer jednego z autobusów. Mężczyzna został szybko zabrany do szpitala, a napastnik trafił do "specjalistycznej placówki medycznej" - poinformowali bydgoscy policjanci.

Mimo szybkiej pomocy medycznej 74-letni Zdzisław Fejzer, ministrant bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy zmarł po kilku miesiącach, o czym jako pierwszy poinformował radny PiS Krystian Frelichowski. "Wspaniały kolega, wieczny ministrant (Bazylika pw. Św. Wincentego a Paulo Bydgoszcz) skatowany przez bandytę nie żyje. Będzie nam ciebie brakowało" - czytamy we wpisie polityka.

Bydgoszcz. 27-latek miał bić drewnianą laską 74-latka

Do zdarzenia doszło 18 września o godzinie 4:45 w pobliżu kładki, znajdującej się przy ulicy Fordońskiej. 27-latek miał uderzać drewnianą laską leżącego na ziemi 74-latka. Pokrzywdzony mężczyzna wołał o pomoc, na co zareagował mężczyzna, który wyszedł z autobusu. Świadek ruszył w stronę napastnika i go odepchnął. Zareagował również policjant, który natychmiast wezwał patrol policyjny oraz pogotowie ratunkowe.

Podczas udzielania pomocy 74-latkowi napastnik ponownie stał się agresywny. "Odepchnął policjanta, nie reagował na wydawane polecenia, wypowiadał się w sposób nielogiczny, a nawet zaczął się rozbierać. Widząc jego nieprzewidywalne zachowanie, policjant zatrzymał ruch na ulicy Fordońskiej w kierunku centrum, a następnie obezwładnił pobudzonego mężczyznę, który stwarzał zagrożenie dla siebie, jak również użytkowników drogi. Po chwili, na miejsce przyjechały inne patrole, które przejęły zatrzymanego agresora" - relacjonowała kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.