Tragiczny wypadek w Stalowej Woli. Małżeństwo osierociło trójkę dzieci. Jest wyrok sądu

Jak podaje TVN24, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli skazał Grzegorza G. na 14 lat więzienia. To najwyższy wymiar kary, jaki dopuszcza Kodeks karny. O taką karę wnioskowała prokuratura. Mężczyzna utrzymywał, że jest niewinny. Sąd zdecydował ponadto o nałożeniu na niego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna ma też zapłacić nawiązki na rzecz osieroconych dzieci małżeństwa, które zginęło w wypadku - po 100 tys. zł, a także opłacić koszty sądowe w wysokości 70 tys. zł i koszty obrony.

Wyrok nie jest prawomocny. Jak podaje TVN24, prokuratura nie będzie składała apelacji. Natomiast obrona podejmie decyzję w tej sprawie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Wypadek w Stalowej Woli

Do tragicznego wypadku doszło 3 lipca 2021 roku na trasie ze Stalowej Woli do Tarnobrzega na drodze wojewódzkiej nr 871. W samochód 37-letniej Marzeny oraz 39-letniego Mariusza K., którzy podróżowali z 2,5-letnim synem, uderzył pojazd prowadzony przez pijanego kierowcę. Małżeństwo osierociło trójkę dzieci.

Wcześniej mężczyzna miał wyprzedzać na zakręcie inne samochody i nagminnie łamać przepisy drogowe. W chwili wypadku 37-letni kierowca miał jechać z prędkością co najmniej 120 kilometrów na godzinę. Mężczyzna był pijany. "Znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym co najmniej 3 promile zawartości alkoholu we krwi oraz pod wpływem leku Baclofen, mającym negatywny wpływ na zdolności psychomotoryczne człowieka w stężeniu znacznie przekraczającym stężenie terapeutyczne" - czytamy w akcie oskarżenia prokuratury, który cytowała PAP.