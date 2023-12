W "Gazecie Wyborczej" szykują się kolejne zmiany. Przypomnijmy, że szeregi redakcji opuścił niedawno Paweł Wroński. Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że dziennikarz ma zostać rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szefem tego resortu został właśnie Radosław Sikorski. Teraz Jarosław Kurski poinformował, że rezygnuje z funkcji wicenaczelnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

Jarosław Kurski przestaje być wicenaczelnym "Gazety Wyborczej"

Jarosław Kurski przez 17 lat był wicenaczelnym "Gazety Wyborczej". Stanowisko objął w 2007 roku. Teraz poinformował, że wraz z końcem 2023 roku rezygnuje z dalszego kierowania redakcją. "Postanowiłem, że 31 grudnia 2023 r. przekażę funkcję pierwszego zastępcy redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" jednemu z moich zastępców" - czytamy. W opublikowanym na stronie dziennika tekście wyjaśnił powody swojej decyzji. Przedstawił też plany na przyszłość.

Dziennikarz poinformował o swojej decyzji za pomocą strony internetowej dziennika. Opublikował na niej krótki tekst z wyjaśnieniami. "Polska się zmienia. Także 'Wyborczej' potrzebna jest zmiana pokoleniowa" - napisał. "Ostatnich osiem lat to czas najtrudniejszy w historii "Wyborczej", ale jednocześnie to lata dla "Wyborczej" najważniejsze. Zespół - każda dziennikarka i każdy dziennikarz - bronił naszych wartości: wolności słowa, krytycznego dziennikarstwa, praworządności, praw mniejszości i wreszcie samej demokracji. Broniliśmy ich mimo nacisków, presji prawnej, gróźb i obelg ze strony autorytarnej władzy" - kontynuuje. Warto też zaznaczyć, że redakcja "Wyborczej" to część spółki Agora tak jak Gazeta.pl.

Jarosław Kurski o planach na przyszłość. "'Wyborcza' to moje życie"

Jednocześnie Jarosław Kurski przekazał, że nie zamierza opuszczać redakcji. "'Wyborcza' to moje życie, moje DNA" - pisze. Od przyszłego roku będzie udzielał się w gazecie ponownie jako autor. "Wicenaczelnym byłem przez 17 lat. To wystarczająco długo, by na tym etapie zawodowej kariery powrócić do swojej pasji, czyli pisania. Z racji pewnego doświadczenia chciałbym to robić w "Wyborczej" jako senior editor" - czytamy.

Poinformował również o tym, kto dokładnie zastąpi go w roli wicenaczelnego. "Nadchodzi czas dla rozumiejących nowe wyzwania i świetnie przygotowanych do pełnienia swoich zadań młodszych zastępców: Aleksandry Sobczak, Mikołaja Chrzana, Romana Imielskiego i Bartosza Wielińskiego" - napisał. "Wierzę, że przeprowadzą "Wyborczą" przez kolejne rafy i wyznaczą nowy kurs" - podsumował. Każdy z wymienionych dziennikarzy jest związany z gazetą już od przeszło kilkunastu lat. Najdłuższym stażem może pochwalić się Mikołaj Chrzan, który do redakcji dołączył w 1996 roku.