Gmina żydowska w Łodzi zażartowała z posła Brauna. Jest nagranie

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun we wtorek zgasił przy pomocy gaśnicy świece chanukowe zapalone w holu sejmowym podczas specjalnej uroczystości z okazji żydowskiego święta. Został za to ukarany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wykluczeniem z obrad i posiedzenia izby. Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna odebraniem połowy uposażenia poselskiego na 3 miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Kancelaria Sejmu złożyła zawiadomienie do prokuratury.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal w Sejmie! Braun wykluczony z obrad i zgłoszony do prokuratury, po użyciu gaśnicy i antysemickim zachowaniu!

- To jest czysty hejt, czysta nienawiść. Ale ja wiem, jako człowiek, który mieszka tu ponad 30 lat, który jest polskim obywatelem, że to nie jest Polska. On nie reprezentuje większości Polaków, nie reprezentuje dużej części Polski. Jestem zawstydzony jako obywatel. On jest posłem w moim Sejmie. Jestem przekonany, że większość polskiego społeczeństwa też jest zawstydzona - komentował we wtorek w rozmowie z Gazeta.pl naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Skandal z Grzegorzem Braunem. Jest nagranie łódzkiej gminy żydowskiej

Zdarzenie w nietypowy sposób postanowili skomentować też członkowie Gminy żydowskiej w Łodzi. Na nagraniu udostępnionym w sieci przez łódzkiego rabina Dawida Szychowskiego widać mężczyzn tańczących z gaśnicą. "Moje rodzinne miasto Łódź pokazuje jak świętować Chanukę!" - skomentował na platformie X były szef MSZ Zbigniew Rau.