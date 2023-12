Megallan "pokojowo" pokonał Niemca. "Na naszych oczach zmienia się historia świata"

Pod koniec listopada profil Daily Mantle zorganizował na portalu X nieoficjalny konkurs Manul World Cup 2023. Wzięło w nim udział 40 czworonożnych przedstawicieli wielu krajów, w tym Polski. Rywalizacja manuli przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie tylko oddawali swoje głosy, ale również zachęcali do tego innych.

REKLAMA

Zobacz wideo Spytaliśmy Polaków, czy śledzą obrady Sejmu i co sądzą o zmianach w rządzie [SONDA]

Konkurs na manula roku. "Na naszych oczach zmienia się historia świata"

Konkurs wsparło poznańskie zoo, które opublikowało wpis zachęcający do wzięcia udziału w głosowaniu na polskiego manula o imieniu Magellan. "Kochani, prosimy o głosy! Na naszych oczach zmienia się historia świata, układ geopolityczny! Polska pokonuje największe mocarstwa - i to na drodze pokojowej - jedną łapą manula Magellana. Możecie stać się współtwórcami tego historycznego i patriotycznego momentu! Głosujmy na Magellana, świat mamy u stóp" - napisał profil Zoo Poznań Official Site.

Poznań. Polski manul Magellan wygrał konkurs. "Historyczne zwycięstwo Polski"

Magellan pokonał w półfinale manula Stubsi z Niemiec, a następnie wygrał z japońskim drapieżnym kotem o imieniu Bol. Głosowanie zakończyło się we wtorek 12 grudnia wieczorem. Profil Daily Mantle wyłonił wówczas zwycięzcę, którym okazał się Magellan z Polski. "Historyczne zwycięstwo Polski, a jeszcze większe dla małego Magellana, któremu w 2020 roku udało się uciec z poznańskiego zoo. Gratulujemy pierwszego miejsca, Magellan" - napisali organizatorzy plebiscytu.

Zwycięstwo Magellana wywołało radość w poznańskim zoo. "Mamy Championa! Jesteście państwo wielcy! Magellan najważniejszym i najpiękniejszym manulem świata 2023! Teraz musimy mu statek ufundować, no musimy" - napisało zoo. W tym celu stworzono zbiórkę, z której środki zostaną przeznaczone na budowę wybiegu-statku dla manula.

Imię polskiego manula nawiązuje do żeglarza i podróżnika Ferdynanda Magellana. Zwierzak otrzymał je po wydarzeniu, do którego doszło w 2020 roku. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl kilkumiesięczny wówczas Magellan uciekł z poznańskiego zoo, ale wkrótce został odnaleziony. Podczas nieobecności manula pracownicy obawiali się o jego zdolność przetrwania. - Nie wiemy, jak się wydostał. Musiał dotknąć pastucha - cytowała "Wyborcza" i dodała, że młode, ale już dorosłe, osobniki mogą mieć problem z długim przeżyciem na wolności.