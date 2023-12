Według doniesień PAP Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie z urzędu w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem posła na Sejm RP - przekazał rzecznik tej prokuratury Szymon Banna. Grzegorz Braun zgasił wówczas świece znajdujące się na menorze chanukowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal w Sejmie! Braun wykluczony z obrad i zgłoszony do prokuratury, po użyciu gaśnicy i antysemickim zachowaniu!

Prokuratura zareagowała na zachowanie Grzegorza Brauna. Wszczęto postępowanie

- Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy - przekazał w środę rano (13 grudnia) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna w rozmowie z PAP. Pozostałe zawiadomienia w sprawie zachowania parlamentarzysty zostaną dołączone do zainicjowanego z urzędu postępowania w prokuraturze.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił we wtorek 12 grudnia, że Prezydium Sejmu nałożyło na Grzegorza Brauna karę w postaci odebrania połowy uposażenia na okres trzech miesięcy i całość diety poselskiej na pół roku. Zawiadomienie do prokuratury w związku z zakłócaniem obrządku religijnego zostało złożone przez Kancelarię Sejmu upoważnioną przez Prezydium.

Sejm. Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe za pomocą gaśnicy

We wtorek (12 grudnia) odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Z tej okazji jak co roku w Sejmie zapalono świece chanukowe, co nie spodobało się jednemu z posłów Konfederacji. Jak przekazała Kancelaria Sejmu, Grzegorz Braun "przy pomocy gaśnicy proszkowej zgasił świece, a następnie skierował strumień środka gaśniczego w kierunku uczestniczącej w uroczystości osoby fizycznej". Zdaniem Kancelarii zachowanie Brauna stanowiło "rażące naruszenie spokoju i porządku". "Zachowania mogą być kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania" - poinformowano. Poseł po incydencie pojawił się na mównicy, ale niedługo później został wykluczony z obrad.